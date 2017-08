'Voor de Texelse bierbrouwerij begint de zomer in het voorjaar'

"Voor ons begint de zomer al in het voorjaar", vertelt Van der Loeff. "Vanaf maart zetten we alle zeilen bij, en beginnen we een voorraad op te bouwen voor de zomer. Vooral van de populaire zomerbieren Skuumkoppe en Wit willen we begin juni genoeg op voorraad hebben."

Die voorraad is hard nodig, want in de zomerperiode verkoopt de brouwerij fors meer bier. In de maanden juni tot en met augustus is de afzet ongeveer 30 tot 40 procent hoger dan in de rustigere maanden. Die stijging is met 50 procent het grootst op het eiland zelf. Op de vaste wal stijgt de verkoop met zo’n 30 procent.

Het is niet verrassend dat de bierconsumptie op het eiland stijgt gedurende de zomermaanden. Texel heeft bijna 14.000 inwoners, maar in een jaar meer dan een miljoen bezoekers, van wie een groot deel het eiland in de zomerperiode aandoet.

Speciaalbieren

Maar ook buiten de zomer redt de bierbrouwerij zich prima. De bierproductie steeg tussen 2004 en 2016 van duizend hectoliter naar dertigduizend hectoliter, zegt Van der Loeff. Het bier doet ook steeds meer zijn intrede buiten het eiland.

Dat is met name te danken aan de toenemende populariteit van speciaalbieren. Momenteel heeft de brouwerij twaalf verschillende soorten bieren in het assortiment. "We hadden nooit verwacht dat die bieren zo’n vlucht zouden nemen. Het idee was aanvankelijk vooral dat Texel een eigen brouwerij verdient."

Uit het jasje

Inmiddels is de brouwerij zo gegroeid dat het huidige pand te klein wordt. "We groeien echt uit ons jasje. In alle hoeken staan potten en pannen. We zijn in gesprek met de gemeente over een locatie voor een nieuwe brouwerij."

Daarbij is één ding heel duidelijk: "Het bestaat niet dat we buiten Texel gaan brouwen." Momenteel is de meest serieuze optie een locatie vlak bij het industrieterrein van Oudeschild, zegt Van der Loeff. "Op een steenworp afstand van de huidige brouwerij. Binnen een jaar of vier hopen wij de nieuwe brouwerij rond te hebben."

Die brouwerij moet twee keer zo groot worden als de huidige. "We zijn wel in uithoeken van Nederland actief, maar nog heel bescheiden. Onze missie is om uiteindelijk heel Nederland te laten genieten van een stukje Texel." Ook over de groei van speciaalbier zijn de verwachtingen hoog: "De populariteit is nog lang niet op haar top."

Proeflokaal

Aanvankelijk was die brouwerij nog kleinschalig, en dreef financieel op het proeflokaal: het café dat aan de brouwerij vastzit. "Inmiddels zijn we er financieel niet meer van afhankelijk."

Toch blijft het proeflokaal een belangrijk onderdeel, benadrukt Van der Loeff. "Het is belangrijk om mensen kennis met ons te laten maken. Dat ze naar huis gaan en de brouwerij hebben gezien."

Die kennismaking vindt niet alleen plaats in het proeflokaal, maar er kan ook een rondleiding door de brouwerij worden geboekt. Ook die is in de zomerperiode duidelijk populairder. Op een rustige dag zijn er dertig tot veertig bezoekers, in de zomerperiode zijn aantallen van honderdvijftig tot tweehonderd geen uitzondering.

Slecht weer

Ironisch genoeg is het bezoekersaantal van de rondleidingen dan weer gebaat bij slecht weer. "Bij mooi weer zijn de mensen liever buiten. Je kunt de weersverwachting aflezen aan het aantal reserveringen."

Mocht het slecht weer worden, dan worden er extra oproepkrachten opgetrommeld: een stuk of zes scholieren en studenten die in de vakantie bij de brouwerij werken. In totaal zijn er 65 mensen werkzaam in de brouwerij. Twee derde van hen woont op Texel.

Vakantie

Of Van der Loeff zelf wel tijd heeft voor vakantie in de zomer? "Jazeker. We hebben een fantastisch team hier, dat met veel passie bier brouwt en waar ik het in het volste vertrouwen aan overlaat. Meestal ga ik vroeg in de zomer even een weekje weg."

Intussen zijn de brouwers "keihard bokbier aan het brouwen" voor het najaar. "Dat moet begin september weer klaar staan, dus de voorraad begint inmiddels flink te groeien."

