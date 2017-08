Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Botenliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens de HISWA te water, die dinsdag begint. Ongeveer 250 boten meren aan in de Amsterdam Marina en op de kade zijn tientallen paviljoens met watersportartikelen te vinden. Tijdens de beurs worden tientallen primeurs gepresenteerd. Ook zullen Nederlandse en Europese jachtbouwers hun laatste modellen laten zien.

Het is trouwens het laatste jaar dat de HISWA te water plaatsvindt in Amsterdam-Noord; vanaf de volgende editie zal de botenshow neerstrijken in de Bataviahaven in Lelystad. De beurs duurt tot en met zondag 3 september. Een reguliere dagkaart kost 12,50 euro.

De rechtbank doet woensdag uitspraak in het kort geding dat wijnimporteur LFE uit Maartensdijk heeft aangespannen tegen Château de la Garde, het bedrijf van wijnmaker en tv-persoonlijkheid Ilja Gort. Château de la Garde voert onder meer het wijnmerk La Tulipe. Gort introduceerde deze zomer de merknaam ZoMerlot en dat is tegen het zere been van LFE, dat wijn onder de naam Sum-merlot aan de man brengt.

De vraag die de rechter dan ook moet beantwoorden, is of ZoMerlot te veel op Sum-merlot lijkt of dat er toch voldoende verschil is tussen de twee namen. Sum-merlot is eind 2016 als merk gedeponeerd, maar de wijn is nog niet gebotteld.

Kwartaalmonitor horeca

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat donderdag in de Kwartaalmonitor horeca in op de stand van zaken binnen de horecasector. Onder meer de omzet, het vertrouwen en het aantal faillissementen in het tweede kwartaal komen aan bod.

In het eerste kwartaal ging het in ieder geval uitstekend met de Nederlandse horeca. De omzetgroei kwam uit op 3 procent, terwijl ook het aantal overnachtingen en verkochte consumpties toenam. Vooral hotels zaten in de lift, maar ook restaurants deden goede zaken.

Meubelgigant IKEA kijgt vrijdag een nieuwe topman. Dan neemt Jesper Brodin het stokje over van Peter Agnefjäll. Agnefjäll werkte maar liefst 22 jaar voor de meubelketen, waarvan de laatste vijf jaar als CEO. Hij nam zelf de beslissing op te stappen.

Brodin was tot nu toe directeur van IKEA in Zweden. De strategie van het concern zal onder leiding van de nieuwe topman niet gewijzigd worden.

Op de Eindhoven Maker Faire, die zaterdag en zondag plaatsvindt, kunnen ondernemers nieuwe inspiratie opdoen. Tijdens het festival laten meer dan tweehonderd nationale en internationale makers hun beste uitvindingen zien aan de bezoekers.

Verschillende min of meer beroemde robots maken hun opwachting, waaronder de Franse, levensgrote, 3D-geprinte InMoov-robot. Ook is er op beide dagen een Knotsgekke Voertuigen Parade met vreemde voertuigen. Tickets kosten 10 euro.

Vorige week spraken we Frans de Man van Stichting Retour en Stefan Hartman van het European Tourism Futures Institute (ETFI) over duurzaamheid in het toerisme. Wat kun je als ondernemer in de branche doen op dit gebied?

Je zou per gemeente moeten kijken naar het sociaal beleid en bedenken hoe je als ondernemer daar een bijdrage aan kunt leveren, vindt De Man onder meer. "Hoe kun je toerisme inclusief maken? Daarmee bedoel ik dat het een positieve bijdrage kan leveren voor bijvoorbeeld mindervaliden, jongeren met een achterstand, ouderen en vluchtelingen."

Verder deelde adviseur Dirk Schaars tips over hoe je als ondernemer je personeel meer kunt laten bewegen. Het kost wel veel tijd en inzet om de zitcultuur te doorbreken. Toch is het de moeite volgens Schaars zeker waard.

"Mensen worden door voldoende beweging fitter en daardoor productiever en gaan minder verzuimen", wist hij ons te vertellen. "Het financieel gewin voor werkgevers hierbij is groot, maar de kost gaat wel voor de baat uit."