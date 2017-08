'Dagelijkse schade van 10 miljoen door Duitse spoorblokkade'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Lees dit voordat je iemand op staande voet ontslaat Soms maakt een werknemer het zo bont dat ontslag op staande voet niet te vermijden is. Maar waar moet je als ondernemer of werkgever nou rekening mee houden? Denk eerst even na voordat je iemand direct ontslaat en als je niet zeker weet of je in je recht staat, doe het dan niet.