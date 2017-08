'Twitteraars onthullen ondernemerskansen in toerisme'

"Door informatie in tweets slim te combineren, kun je duidelijk maken hoe grote groepen bezoekers een stad gebruiken en waar de opkomende toeristische hotspots zijn", zegt Tobias Brandt van de Erasmus universiteit Rotterdam.

Brandt analyseerde 600.000 tweets van bezoekers in de stad San Francisco. Hij bracht de locatie van de twitteraars in kaart op verschillende tijden. Deze informatie werd vervolgens gecombineerd met data over de plekken in de stad waarvandaan de meeste foto’s en video’s werden verstuurd.

Deze informatie zegt volgens de onderzoeker iets over de intentie van de bezoeker. "De plaats is speciaal genoeg om aan online vrienden te tonen", zegt Brandt.

Zo ontdekte hij dat plekken die een laag bezoekersaantal kennen, maar wel veel foto’s en video’s generen, kunnen duiden op een toeristische trekpleister. Als voorbeeld noemt hij de berg Twin Peaks in San Francisco.

De berg geeft een mooi uitzicht over de stad, maar moet wel beklommen worden en kent daarom een relatief laag aantal bezoekers, zegt hij.

Minder ontwikkeld

"Bestuurders van toeristisch minder ontwikkelde steden zouden na zo’n analyse kunnen besluiten de toegankelijkheid van de plek te vergroten. Ook is het voor bedrijven die bijvoorbeeld rondleidingen organiseren een goede aanwijzing om zulke plekken op te nemen in hun aanbod", aldus Brandt.

Steden die toerisme willen stimuleren, kunnen Twitter gebruiken om te zien waar de bezoekers in de stad nu heengaan. Wat vinden ze interessant? Waar maken ze foto’s van? "Dat is een startpunt voor het promoten van zo’n gebied", zegt Brandt.

Het herhalen van de analyse geeft hen bovendien informatie over of de maatregelen die worden genomen ook daadwerkelijk effect hebben. "Wordt er meer gedeeld? Dan hebben de acties waarschijnlijk hun doel bereikt."

Klanten

Twitter-data is volgens Brandt niet voor alle ondernemers interessant, maar vooral voor die ondernemers die zich richten op grote (sport)evenementen of mensenmassa’s, zoals in de toeristenbranche.

"Als H&M een nieuwe winkel opent, kan het bedrijf Twitter bijvoorbeeld gebruiken om hun (potentiële) klanten te analyseren. Waar komen ze vandaan en welke activiteiten boeien hen?"

De onderzoeker keek daarbij ook naar de onderwerpen van de onderzochte tweets. Onderwerpen die veel aan bod komen, in dit geval bijvoorbeeld de sportclub San Francisco Giants, vertellen iets over de reden van een bezoek.

"Deze informatie is waardevol voor marketingcampagnes in de openbare ruimte", vindt Brandt. "Bedrijven kunnen meten of en hoe hun campagnes effect hebben door te meten wat er gebeurt op Twitter."

Het analyseren van data op sociale media wordt volgens hem nog waardevoller als verschillende bronnen, zoals Facebook en Instagram, worden gecombineerd.