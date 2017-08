Offshoreschilder uit Drenthe in Amerikaanse handen

De onderneming, met op piekmomenten meer dan vijfhonderd mensen in dienst, wordt overgenomen door Brand Industrial Services, ook wel bekend als BrandSafway.

De Amerikanen zijn het met eigenaar Mentha Capital, een in Amsterdam gevestigde investeringsmaatschappij, eens geworden over de transactie. Er is echter geen overnamesom naar buiten gebracht. De deal wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond.

In een verklaring sprak Brand-topman Bill Hayes lovende woorden over de gespecialiseerde kennis op het gebied van coatings bij Venko. Die komt volgens hem goed van pas bij het Amerikaanse bedrijf. De klanten van zowel Brand als Venko moeten van de samensmelting profiteren, aldus Hayes. Bij Brand werken al zo'n 32.000 mensen.

Naast het hoofdkantoor in Hoogeveen heeft Venko in Nederland vestigingen in Arnhem, Den Helder en Ridderkerk. Ook werkt Venko vanuit locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het sinds 1975 bestaande bedrijf richt zich onder meer op de metaalconservering van bijvoorbeeld olieplatforms op de Noordzee.