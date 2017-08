Solarus: 'We willen geen wereldheerser worden en alles zelf produceren'

"Dit is een heel spannende onderneming", vertelt Geert Schlangen van Solarus. Het concern werkt al jaren aan het systeem en de productielocatie in Venlo.

Deze woensdag haalde het concern een investering op van 6,7 miljoen euro. Tot de investeerders die in deze ronde instapten, behoort het ForestEffect Fund.

Dit is een impactfonds dat is gelieerd aan het Dutch Good Growth Fund van de Rijksoverheid. Verder is er een grote groep investeerders met onder anderen ruim vijfhonderd crowdfunders die eerder zijn ingestapt.

Meer energie

De zogeheten C-PVT-systemen van Solarus kunnen stroom én warmte produceren. Precies deze combinatie zorgt ervoor dat het apparaat een stuk meer energie oplevert dan een conventioneel zonnepaneel, dat alleen elektriciteit levert. De systemen hebben een energieproductie met een piekvermogen van 750 watt per vierkante meter.

Het bedrijf stelt een terugverdientijd te kunnen realiseren van drie tot zeven jaar. De initiële investering is hoger, maar de opbrengst is ook 3,4 tot 4 keer zo hoog.

Warmte

Maar dan moet de afnemer de geproduceerde warmte wel kunnen gebruiken, legt Schlangen uit. Het concern richt zich daarom met name op ondernemingen zoals hotels, ziekenhuizen, kantoren en fabrieken in vooral opkomende markten.

Inmiddels zijn ruim vijftienhonderd systemen geïnstalleerd in Zuid-Afrika, Europa, Turkije, India en de Seychellen. Er zijn orders geplaatst voor nog eens tienduizend tot twaalfduizend orders. Inclusief bijkomende kosten, zoals de montage, kost een systeem ongeveer 1.000 euro. Een middelgroot hotel kan met ongeveer zestig tot tachtig systemen toe.

Samenwerken

Om de enorme uitbreiding te realiseren, wil Solarus vooral gaan samenwerken met lokale partijen. De grotendeels geautomatiseerde fabriek in Venlo moet navolging krijgen in de rest van de wereld.

Solarus wil andere bedrijven licenties geven om in andere delen van de wereld te werken. In andere gevallen zal gekozen worden voor een joint venture. "Maar we willen zeker niet wereldheerser worden en al die dingen zelf produceren."

Perfectioneren

Tot eind vorig jaar was Solarus nog bezig met het perfectioneren van het systeem en het opzetten van het productieproces. "Vooral het inrichten van het productiebedrijf heeft veel tijd en aandacht gekost. Dat is nodig, omdat we naar massaproductie moeten", vertelt Schlangen.

"We kunnen niet enkele maken. We zijn goed begonnen met de verkoop en we kunnen nu ook leveren wat we verkopen. Het gebeurt vaak dat partijen de markt opgaan, maar nog niet op schaal kunnen produceren."