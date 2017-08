Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt maandag bekend hoe belangrijk de toerismesector is voor de Nederlandse economie. Het statistiekbureau heeft onder meer uitgezocht wat de waarde van de toeristische bestedingen in 2016 was.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC Holland Marketing) meldde vorige maand dat er in de zomermaanden juli en augustus dit jaar naar verwachting 3,6 miljoen buitenlandse bezoekers naar Nederland komen. Dat zijn er 3 procent meer dan vorig jaar. Vooral vakantiegangers uit België en Duitsland weten de weg naar Nederland vaker te vinden.

Games

Op dinsdag barst in de Duitse stad Keulen de jaarlijkse beurs Gamescom los. Op het grootste game-evenement ter wereld zijn zowel vertegenwoordigers uit de computerspelindustrie aanwezig als consumenten.

Voor ondernemers uit de gamingsector is de beurs een kans om hun klanten en collega's uit andere landen te ontmoeten. Gamescom duurt tot zaterdag. Vorig jaar verwelkomde de beurs 345.000 bezoekers.

ECB-voorzitter Mario Draghi is vanaf donderdag voor het eerst in drie jaar weer aanwezig bij de jaarlijkse conferentie van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. De top wordt georganiseerd door de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Mogelijk zal Draghi op de bijeenkomst informatie geven over de toekomst van het monetaire beleid van de ECB, zoals het afbouwen van het opkoopprogramma voor obligaties.

Biotechnologiebedrijf Avantium maakt vrijdag halfjaarcijfers bekend. Het bedrijf waagde in maart van dit jaar de sprong naar de beurs. Avantium is een spin-off van Shell.

De onderneming heeft een technologie ontwikkeld waarmee plantaardige suiker kan worden omgezet in duurzame chemicaliën. Deze kunnen worden gebruikt als grondstoffen voor onder meer plastic frisdrankflessen en textielvezels.

Ambitieus

Vorige week spraken we de 25-jarige Thijs Verheul, één van de drie oprichters van United Wardrobe, een online marktplaats voor kleding. Verheul steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: "Wij willen de grootste modemarktplaats ter wereld worden."

United Wardrobe werkt vanuit Utrecht met een team van zeventien man aan dat doel. "Het maken van de perfecte app en de perfecte website is onze core business. Wij hebben de arrogantie - ook al hebben we eigenlijk helemaal geen ervaring in deze business - om te denken dat we weten hoe het werkt", zei Verheul tegen ons.

Verder zochten we uit waar je op moet letten als je een werknemer op staande voet wilt ontslaan. Soms is het niet te vermijden, maar werkgevers moeten aan strenge voorwaarden voldoen om een werknemer direct de laan uit te kunnen sturen.

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen adviseert bij twijfel vooral niet voor deze vorm van ontslag te kiezen. "Stelen is een no-go, daar kun je iemand op staande voet voor ontslaan. Als je het tenminste hard kunt bewijzen. In heel veel andere gevallen heb ik te maken met werkgevers die er te licht mee omgaan", constateert Van Gelderen.

Ook hebben we op een rij gezet hoe het zit met de regels rond het leasen van een fiets voor het woon-werkverkeer. Dat was naar aanleiding van een oproep van de BOVAG om de bijtellingsregels voor de fiets van de zaak af te schaffen.

Zo geldt een ritje van kantoor naar huis om tussen de middag thuis te eten als woon-werkverkeer. Maar als de werknemer op een thuiswerkdag de fiets gebruikt om in de stad lunch te halen, gaat het weer om privégebruik. Lees het op je gemak nog eens na, aangezien je als ondernemer tot nader order met deze regels te maken hebt.