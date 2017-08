United Wardrobe: 'Wij willen vanuit Utrecht de grootste ter wereld worden'

Het bedrijf heeft inmiddels 850.000 gebruikers, waarvan 750.000 in Nederland, en hoopt de komende jaren hard te groeien. "Wij willen de grootste modemarktplaats ter wereld worden."

United Wardrobe werkt vanuit Utrecht met een team van zeventien man aan dat doel. "We hebben weleens met iemand op afstand gewerkt, maar dat ging echt niet. Dus iedereen zit nu fulltime bij ons op kantoor", vertelt Verheul.

"Ik ben ook niet vaak buiten de deur. Laatst was ik in Stockholm om te praten met een mogelijke investeerder, maar dat was pas m'n tweede zakenreis. We strijden over het algemeen met z'n allen vanuit ons kantoor."

Het bedrijf is momenteel bezig met een aantal grote projecten, waaronder een invite-tool om vrienden uit te nodigen. De korting op producten loopt daarbij op naarmate je meer vrienden uitnodigt. "Zo laten we onze vaste gebruikers een deel van de marketing doen", vertelt Verheul.

Verheul houdt zich binnen het bedrijf onder meer bezig met influencers en promotie van de app. "Wat betreft onze app ben ik heel kritisch, het moet allemaal heel dicht bij perfectie zitten. Het maken van de perfecte app en de perfecte website is onze core business. Wij hebben de arrogantie - ook al hebben we eigenlijk helemaal geen ervaring in deze business - om te denken dat we weten hoe het werkt."

Buitenland

United Wardrobe kijkt ook naar landen als België, Frankrijk en Duitsland. "Hoewel we nooit heel erg onze focus hebben gehad op België, zijn we daar de afgelopen maanden verdubbeld. We moeten dus makkelijk vier keer zo groot kunnen worden als we ons best doen."

In Frankrijk wordt momenteel getest en de Duitse markt kan volgens Verheul, die zich ook bezighoudt met de internationale roll out, makkelijk worden veroverd. "We hebben daar één grote concurrent, maar da's al een oude reus die aan het inkakken is. Wij denken dat de mensen in Duitsland en Frankrijk wel klaar zijn voor een nieuw en fris concept."

In Nederland kan United Wardrobe nog makkelijk tien keer zo groot worden, denkt Verheul. "Het grote vraagstuk is: hoe gaan we internationaal schalen? We willen binnen zes jaar unicorn worden. Er zijn nog veel beren op de weg, maar die gaan we er met gemak af trappen."