Banken en overheid bieden pluimveesector hulp aan vanwege eierschandaal

Dat kreeg voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders woensdag tijdens een overleg met onder meer staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken te horen. De Haan noemde het overleg ''zeer constructief''.

Banken hebben volgens de NOS beloofd ervoor te zorgen dat de getroffen bedrijven niet in de financiële problemen raken en dat de ondernemingen hun rekeningen kunnen blijven voldoen.

Uitstel van betaling

Het ministerie verleent gedupeerde bedrijven uitstel van betaling op premies voor het Diergezondheidsfonds. De sector betaalt mee aan dit fonds dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van ziektes bij dieren.

"We kijken nog of ze andere rekeningen betalen aan de overheid die we tijdelijk kunnen laten liggen, om ze door deze moeilijke periode te helpen", zei Van Dam tegen de NOS.

Het ministerie gaat de pluimveesector verder helpen met onderzoeken naar het schoonmaken van de stallen en hoe de productie van fipronilvrije eieren hervat moet worden.

Ook gaat het ministerie helpen met de internationale handelsbetrekkingen. ''Meer dan de helft van onze eierproductie gaat de grens over, dus daar hebben we ook echt steun van de overheid bij nodig.''

Eerder

Tijdens het overleg is ook gesproken over de uitspraken van de Belgische landbouwminister Dennis Ducarme. Hij stelde dat Nederland al veel eerder van de fipronilbesmetting wist.

''Als het klopt, dan is het verbijsterend'', zegt De Haan. ''Maar vooralsnog heeft niemand waar wij mee spreken aangegeven zich hierin te herkennen. Ik hoop dat het niet waar is.''

Van Dam wilde niet op de beweringen van de Belgische minister ingaan.

Schoon schip

Het onderzoek naar de gebeurtenissen waarbij steeds meer nieuws naar boven komt, vergelijkt De Haan met een ui die afgepeld wordt.

Die zoektocht naar wat er precies gebeurd is, moet tot maatregelen leiden om weer snel schone eieren te gaan produceren. ''We hopen echt zo spoedig mogelijk alles in kaart te hebben en helemaal schoon schip te kunnen maken.''