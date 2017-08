Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt maandag bekend hoeveel de overheid in 2016 aan milieubelastingen en -heffingen incasseerde. In 2015 was dit 24,6 miljard euro. Daarvan werd bijna twee derde betaald door Nederlandse huishoudens, terwijl het bedrijfsleven een derde bijdroeg.

Vooral aan accijns op brandstof waren consumenten en producenten veel kwijt. Bedrijven moesten hiervoor 3 miljard euro neertellen en huishoudens bijna 5 miljard euro.

Op woensdag gaat de eerste ronde van gesprekken over het aanpassen van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) van start in Washington. NAFTA is een akkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder weten zich niet uit het verdrag terug te willen trekken, maar wel de voorwaarden te willen herzien. Onlangs maakte hij bekend welke doelen hij heeft.

Zo wil Trump onder meer het handelstekort met Mexico wegwerken en de mogelijkheid krijgen om handelswetten van de Verenigde Staten te versterken.

Nederlandse economie

Het CBS onthult woensdag hoe de Nederlandse economie het er in het tweede kwartaal vanaf heeft gebracht. Het statistiekbureau komt dan met een eerste raming.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het was het twaalfde kwartaal op rij dat de economie groeide. Het CBS publiceert ook cijfers over de arbeidsmarkt en de CO2-uitstoot.

Onder meer Boskalis, NN Groep, Achmea en Rabobank openen donderdag hun boeken. De beursgenoteerde bedrijven maken dan hun halfjaarcijfers bekend.

Tevens publiceert het Europese statistiekbureau Eurostat nieuwe gegevens over de internationale handel.

Besmette eieren

Verder zal gedurende de week wellicht meer duidelijk worden over de fipronil-affaire. Sommige boeren kunnen door het terugroepen van de besmette eieren in financiële problemen komen. Volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders bevinden sommige bedrijven zich op de rand van de afgrond.

De schade voor de pluimveesector bedraagt minimaal 150 miljoen euro, schatte Hugo Bens van de ZLTO onlangs. Er zouden ongeveer hondervijftig leghenbedrijven in Nederland direct getroffen zijn.

"Die mensen hebben een schade van tonnen. Maar ook de bedrijven die niet direct betrokken zijn, komen hier niet zonder kleerscheuren vanaf. Zij worden geraakt door het gedaalde consumentenvertrouwen", aldus Bens.

We spraken afgelopen week met Refugee Company en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF over wat werkgevers kunnen doen om ook de huidige nieuwkomers - veelal vluchtelingen - te ondersteunen bij het vinden van werk.

Volgens Mardjan Seighali, directeur van UAF is er een te grote kloof tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten: "Er is een groot tekort aan personeel in de technische sector. Waarom kijken we niet vaker naar vluchtelingen om potentiële werknemers en potentiële werkgevers aan elkaar te koppelen?"

En wat nou als het nieuwe bedrijf dat je gaat leiden een puinhoop is? NUzakelijk heeft voor ondernemers in zo'n situatie tips verzameld van de Amerikaanse consultant Ron Carucci.

Een van de gouden tips is om in ieder geval nooit je voorganger de schuld van de chaos te geven. Lees hieronder wat je nog meer moet vermijden als je de slechte sfeer en het gebrek aan motivatie bij het personeel te lijf wilt gaan.