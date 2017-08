'Kleine meerderheid ondernemers mkb tegen verhoging AOW-leeftijd'

Dit meldt EenVandaag op basis van een peiling die het actualiteitenprogramma met MKB-Nederland heeft uitgevoerd. Zo'n zeshonderd werkgevers en negenduizend werknemers zijn ondervraagd.

Sommige werkgevers wijzen erop dat een werknemer van 65 jaar al veertig jaar heeft gewerkt. "Hun lichaam is op", valt te lezen in één van de reacties. Ook stellen werkgevers dat oudere werknemers simpelweg minder productief en vaker ziek zijn. Werkgevers zouden met de huidige wetgeving dan liever niet een oudere werknemer in dienst nemen.

Ongeveer twee derde van het personeel in het midden- en kleinbedrijf vindt dat de AOW-leeftijd weer moet worden verlaagd naar 65 jaar.

Werknemers vrezen verder dat zij in hun huidige baan niet kunnen doorwerken tot 67 jaar. Met name, zo stellen de ondervraagden, omdat de werkdruk de laatste jaren alleen maar is gegroeid en de technologische ontwikkelingen niet bij te benen zijn.

"De automatisering maakt het onmogelijk bij te blijven en mee te kunnen doen. Dit kost zoveel energie dat de snelheid van de rest van het werk er erg onder te lijden heeft", aldus een deelnemer. Een ander zegt: "Ik sta al 46 jaar fulltime voor de klas. De stress en fysieke vermoeidheid na een dag een (te) grote klas wordt me echt te veel."

Een derde denkt wel langer te kunnen doorwerken. Veel werknemers zeggen het eerlijker te vinden als de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren in plaats van aan de stijgende levensverwachting.