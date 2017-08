Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

PostNL laat maandag weten of er opnieuw minder post is verstuurd. De halfjaarcijfers van het concern kunnen interessant zijn voor ondernemers die regelmatig grote partijen post binnen 24 uur willen verzenden.

Onlangs bepaalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat PostNL andere postvervoerbedrijven voor deze dienst toegang moet blijven geven tot het eigen sorteer- en bezorgnetwerk.

Dit zorgt ervoor dat ondernemingen voor het verzenden van zakelijke post uit meerdere postvervoerbedrijven kunnen blijven kiezen. Bij het bepalen van deze voorwaarden houdt de ACM ook rekening met de krimp in het aantal poststukken dat wordt verstuurd.

Eveneens op maandag komt het Centraal Bureau Statistiek (CBS) met gegevens over de arbeidsdeelname en werkloosheid onder mensen met een migratieachtergrond. Het statistiekbureau maakt bekend hoe de werkgelegenheid voor de groep met een niet-westerse achtergrond zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld.

Vorig jaar meldde uitkeringsinstantie UWV dat het voor werkgevers soms lastig is om in te schatten wat bijvoorbeeld een Syrisch diploma waard is en hoe dat diploma naar de Nederlandse arbeidsmarkt vertaald kan worden.

Overigens levert de toestroom van asielzoekers Nederland extra banen op in het onderwijs, bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), gemeenten en asielzoekerscentra.

Warenhuisketen de Bijenkorf opent dinsdag in de winkel in Amsterdam een tijdelijke Bee&Bee, oftewel een bed and breakfast. Twee eerder geselecteerde deelnemers kunnen na sluitingstijd door de winkel struinen en slapen in het warenhuis.

Het bedrijf is niet van plan om de verblijfsrecreatie in te gaan, maar wil met deze branchevreemde actie geld inzamelen voor het behoud van bijen. De keten doet dit later deze maand nog eens over in Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Den Haag, Eindhoven en Maastricht.

Ondernemers die klanten in China willen werven, kunnen donderdag naar een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Daar leren ze van expert Tony Huang hoe ze klanten kunnen vinden via de in China populaire chatdienst WeChat. Huang begeleidt Nederlandse bedrijven in Azië en Europa. Ook delen andere al in China actieve ondernemers hun ervaringen.

Verder horen we op donderdag van het CBS hoeveel ondernemingen in juli op de fles zijn gegaan. In juni zijn juist meer bedrijven failliet verklaard dan in de voorgaande maand.

In totaal ging het om 277 bedrijven en instellingen, twaalf meer dan in mei. Eenmanszaken zijn in dit geval niet meegerekend. In de handel gingen de meeste ondernemingen over de kop. Relatief gezien was de horeca in die maand het slechtst af.

Voor als je het gemist hebt: we hadden in de afgelopen week een interview met promovenda Christine Wessels van de Erasmus Universiteit Rotterdam over flexkantoren. Een dergelijk kantoor klinkt je misschien mooi in de oren, maar in de praktijk zitten er wel wat haken en ogen aan.

"Mijn onderzoek laat zien dat werknemers het kantoor niet gebruikten zoals bedoeld, omdat ze bijvoorbeeld bij collega's wilden zitten", ontdekte Wessels.

Verder voerde NUzakelijk, naar aanleiding van zorgen over een tekort aan buschauffeurs, gesprekken over krapte op de arbeidsmarkt.

Het valt niet mee om jongeren te blijven trekken voor minder populair geworden beroepen. Carlo Cahn van werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Joost Heeroma van Randstad schetsen de situatie.

Daarnaast waren de met fipronil besmette eieren in de afgelopen week regelmatig het gesprek van de dag. Dit heeft niet alleen gevolgen voor consumenten die graag een eitje breken, maar ook voor de pluimveesector.

Ondernemers zagen met lede ogen aan hoe hun eieren terug werden gehaald en werden vernietigd. En sommige supermarkten hebben uit voorzorg besloten de eieren zelfs even helemaal niet meer te verkopen. We hebben op een rijtje gezet wat pluimveebedrijven tot nu toe hiervan gemerkt hebben.