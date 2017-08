Gedupeerde pluimveebedrijven krijgen geen overheidssteun

Dat benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken donderdag.

Het gaat niet om een zogenoemde bestrijdingsplichtige ziekte, zoals de vogelgriep, waarbij dieren moeten worden geruimd. De problemen met de besmette eieren gelden als een private aangelegenheid waarvoor geen fonds is.

Voorzitter Hennie de Haan van brancheorganisatie NVP zegt donderdag dat de schade voor pluimveehouders nu al in de miljoenen loopt. Het Verbond van Verzekeraars waagt zich niet aan een schatting.

Volgens De Haan hebben sommige bedrijven al drie weken geen eieren kunnen uitleveren en dus ook niet betaald gekregen. Daar zitten niet alleen grote bedrijven bij, die meer dan een ton per week verdienen, maar ook kleinere ondernemingen.

Schade verhalen

Wie uiteindelijk opdraait voor de schade is nog onduidelijk. De overheid zegt dus niet bij te springen en verzekeraars dekken de schade volgens De Haan waarschijnlijk niet.

Dit is omdat de besmetting het gevolg is van frauduleus handelen. Of alle schade op bestrijdingsbedrijf ChickFriend te verhalen valt, is ook onzeker. "Ik weet niet hoe goed zij verzekerd zijn", zegt De Haan.

Donderdag werd ook duidelijk dat zowel Albert Heijn als het Duitse supermarktbedrijf REWE Group uit voorzorg eieren uit de schappen haalt.

Niet overvallen

De inspectiedienst Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) kreeg een hoop kritiek het advies van de NVWA om voorlopig terughoudend te zijn met het eten van eieren. De dienst kreeg zowel negatieve reacties van de pluimveesector als van Tweede Kamerleden. LTO Nederland sprak van "een verschrikkelijke en onnodige uitspraak".

''In de ogen van heel veel groepen met verschillende belangen doe je het al snel niet goed. Wat voor de één te ver gaat, gaat voor de ander niet ver genoeg. Dat is het lot van de toezichthouder’", zegt een woordvoerder van de NVWA in een reactie op de kritiek.

De NVWA verwacht donderdagmiddag alle ei-codes van de besmette bedrijven in het fipronil-onderzoek bekend te maken.