'Iedereen in Amsterdam wil fietsen verhuren'

"Iedereen in Amsterdam heeft verzonnen dat hij of zij fietsen moet verhuren", zegt Oosterhout over de situatie in de hoofdstad. "Het gaat om snackbars, coffeeshops, groentewinkels, hotels, noem maar op. Iedereen verhuurt fietsen."

Nadat in 2013 MacBike en branchegenoten al opriepen tot een minimumeis voor huurfietsen om een einde te maken aan de wildgroei in de markt, is het nog drukker geworden. "Het is hopeloos. Je ziet het gewoon als je op straat rijdt."

Toerist

"Je kan zien of iemand kan fietsen of niet. Dan weet je of het een toerist is. Als je ze op een rode of gele fiets ziet rijden, dan weet je dat het een fiets is van MacBike of Yellowbike. Maar wanneer een toerist op een zwarte omafiets rijdt, is het maar de vraag van wie die is."

Over het effect op de verhuur kan Oosterhout geen precieze cijfers geven, maar er zijn minstens 10 procent minder fietsen verhuurd. De extra aanwas aan toeristen waar de hoofdstad mee te maken heeft, biedt geen soelaas.

Wildgroei

MacBike werd in 1988 opgericht en tot zo'n tien jaar terug was de markt ook verdeeld tussen een handvol vergelijkbare fietsverhuurders. "Niemand verhuurde verder fietsen. Hele kleintjes misschien een keer. Maar nu zijn er misschien wel tachtig."

Kun je iets doen tegen deze wildgroei? "Samen met collega's zoals het Zwarte Fietsenplan en Rent a Bike hebben we al een klein clubje en proberen we ervoor te zorgen dat het gereguleerd wordt. En wat we ook willen is dat als je fietsen verhuurt, je ze inpandig moet stallen. Dat is het probleem."

Verwijderen

Onlangs besloot het gemeentebestuur van Amsterdam om deelfietsen die in openbare rekken staan te verwijderen. De lokale overheid ageert vooral tegen de rekken als uitgifteplek. De enkele duizenden fietsen die over de hoofdstad werden verspreid, namen de schaarse ruimte in de rekken in, terwijl de gemeente juist ruimte wil creëren.

Oosterhout maakt de vergelijking met de fietsen van de hotels en coffeeshops die op de stoep staan geparkeerd. "Wij willen dat die weggaan. Wij hebben allemaal hele dure winkels in het centrum. De huren zijn gigantisch hoog en het wordt alleen maar erger."

Gemeenteraad

Via branchevereniging BOVAG hoopt hij de gemeenteraad in beweging te krijgen. "Het moeilijke is, als MacBike iets wil, dan krijgen we als reactie: 'Tsja, die ondernemers willen alleen maar geld verdienen.' Dus ik doe het liever via de BOVAG."

Maar verder kan Oosterhout alleen de kaasschaaf gebruiken om te bezuinigen. "Ik kan geen investeringen meer doen. Als ik al een nieuwe winkel ga openen, moet het tegen minimale kosten. Verder kan ik weinig doen. Ik heb mensen met een vast contract. Die kan ik niet naar huis sturen."

MacBike heeft ongeveer vijftig man personeel. Hiervan zijn veertig mensen vast en worden er in de zomer wat extra krachten aangenomen. Tot echte ontslagen is het nog niet gekomen, "maar het zit er wel in".

Lees ook de andere interviews in de rubriek