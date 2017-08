'Pluimveesector krijgt flinke financiële klap door besmette eieren'

"Je moet tegenwoordig alles in het werk stellen om je dieren gezond te houden en een goed product te leveren", stelt Helmus Torsius uit Putten, eigenaar van pluimveebedrijf Torsius, dinsdag in een reactie.

Ben Delleart, secretaris van branchevereniging AVINED, legt uit dat de hoop is gevestigd op de verzekering van dienstverlener ChickFriend. Dit bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade.

Delleart: "Daarna is het natuurlijk de vraag in hoeverre deze ondernemer verzekerd is voor deze zaken en in hoeverre er sprake is van grove schuld." Onduidelijk is nog of ChickFriend hiervoor verzekerd is.

Voorzorg

De pluimveehouders hebben ChickFriend ingehuurd om bloedluis te bestrijden. De betrokken bedrijven moeten uit voorzorg al hun eieren uit de handel terughalen. De sector is daar al ruim een week geleden mee begonnen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde maandag eieren met bepaalde codes erop niet te eten vanwege hoge concentraties fipronil.

Schade

"We moeten aan allerlei eisen voldoen. We moeten voedselveiligheid nastreven en ratten en muizen bestrijden, maar we mogen geen gif gebruiken", meent Torsius. Daar komt bij dat de prijzen voor eieren heel laag liggen. "Als we geluk hebben, krijgen we 7 cent."

Delleart rekent voor dat de schade voor sommige bedrijven kan oplopen tot duizenden euro's. Met zo'n 30.000 hennen kan een boer gemiddeld 25.000 eieren per dag verzamelen. Tegen 7 cent per ei, komt de schade voor bedrijven die ruim een week dicht moeten al op ruim tienduizend euro.

Vernietigd

Daar komt nog bij dat de NVWA kan besluiten dat eieren vernietigd moeten worden. In dat geval komt de pluimveehouder juist voor extra kosten te staan in plaats van opbrengsten.

Torsius stelt dat consumenten geen idee hebben waar voedsel vandaan komt. "We willen een moderne wereld, maar we zien de boer nog steeds als de man met het kromme ruggetje en het petje op, die stront loopt te scheppen en twintig kippen en twee varkens houdt. Daar denken we de wereld mee te kunnen voeden."