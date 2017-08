Achtergrond: 'Financiële klap voor pluimveesector door besmette eieren'

"Je moet tegenwoordig alles in het werk stellen om je dieren gezond te houden en een goed product te leveren", stelt Helmus Torsius uit Putten, eigenaar van pluimveebedrijf Torsius, dinsdag in een reactie op de kwestie van de met fipronil besmette eieren.

Ben Delleart, secretaris van branchevereniging AVINED, heeft zijn hoop gevestigd op de verzekering van dienstverlener ChickFriend. Dit bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade.

"Maar het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze ondernemer verzekerd is voor deze zaken en in hoeverre er sprake is van grove schuld." Bovendien is nog onduidelijk of ChickFriend hier daadwerkelijk voor verzekerd is.

Schade

Het risico voor bedrijven is volgens Torsius groot. "We moeten aan allerlei eisen voldoen. We moeten voedselveiligheid nastreven en ratten en muizen bestrijden, maar we mogen geen gif gebruiken", meent Torsius. Daar komt bij dat de prijzen voor eieren heel laag liggen. "Als we geluk hebben, krijgen we 7 cent."

Delleart rekent voor dat de schade voor sommige bedrijven kan oplopen tot duizenden euro's. Met zo'n 30.000 hennen kan een boer gemiddeld 25.000 eieren per dag verzamelen. Tegen 7 cent per ei, komt de schade voor bedrijven die ruim een week dicht moeten al op ruim tienduizend euro.

Daar komt nog bij dat de NVWA kan besluiten dat eieren vernietigd moeten worden. In dat geval komt de pluimveehouder juist voor extra kosten te staan in plaats van opbrengsten.

Supermarkten

De potentiële schade voor bedrijven is nog een stuk groter geworden nadat supermarkten als Albert Heijn en het Duitse REWE bekendmaakten dat het bepaalde eieren uit Nederland uit voorzorg uit de schappen gaat halen.

De pluimveesector heeft geschrokken gereageerd op het nieuws. ''Wij zijn hier uiterst ongelukkig mee'', reageert voorzitter Hennie de Haan van branchevereniging Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). ''Als andere retailers het voorbeeld van REWE volgen, dan is de ramp niet te overzien.''

De Haan schat dat de schade voor pluimveehouders nu al in de miljoenen loopt. Het Verbond van Verzekeraars waagt zich niet aan een schatting.

Barneveld

Bijna een derde van alle Nederlandse bedrijven die momenteel stil liggen omdat er mogelijk fipronil is gebruikt, ligt in de gemeente Barendrecht. Voor een deel van die ondernemingen dreigt faillissement, zegt burgemeester Asje van Dijk.

''Een bedrijf dat hierdoor jonge kippen moet ruimen, heeft al snel een schadepost van een half miljoen tot een miljoen euro. Er zullen er zeker zijn die dat vet niet op de botten hebben." De pluimveehouders waren aan het opkrabbelen na de laatste uitbraak van vogelgriep.

Geen steun

Als de bedrijven in de problemen komen, dan is duidelijk dat ze niet op de overheid hoeven te rekenen. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken heeft donderdag gezegd dat getroffen pluimveebedrijven geen overheidssteun zullen krijgen. De fipronilkwestie draait namelijk niet om een zogenoemde bestrijdplichtige ziekte waarbij dieren moeten worden geruimd.

Kennis van herkomst

Pluimveehouder Torsius stelt dat consumenten geen idee hebben waar voedsel vandaan komt. "We willen een moderne wereld, maar we zien de boer nog steeds als de man met het kromme ruggetje en het petje op, die stront loopt te scheppen en twintig kippen en twee varkens houdt. Daar denken we de wereld mee te kunnen voeden."