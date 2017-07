'Deurwaarders in de knel door nieuw incassobeleid overheid'

Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD).

Maandag ondertekent het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) contracten met 34 deurwaardersbureaus die incasso's uitvoeren namens de overheid. Dat is ongeveer de helft van het aantal bureaus dat hier voorheen bij betrokken was.

De brancheorganisatie KBvG zegt in het FD dat veel deurwaarders nu in de knel komen, omdat de overheid een belangrijke opdrachtgever voor ze was. Volgens de organisatie heerst er "een breed gedeel gevoel van onvrede" over het nieuwe beleid.

Bundelen

Het kabinet wil de opdrachten meer bundelen omdat dat goedkoper is voor de burger en voor de overheid. Ook zou het beter werken bij de aanpak van schulden. Het voorkomt dat mensen met verschillende deurwaarders te maken krijgen als ze bij meerdere overheidsinstanties schulden hebben.

De branchevereniging is het met dat laatste wel eens, maar vindt dat verkeerde criteria worden gebruikt om het werk te verdelen. Zo benadrukt deurwaarder Sylvia Visser uit Nieuwegein dat een persoonlijke aanpak bij deurwaarders bovenaan staat: "Hoe kan het CJIB op basis van enkele A4'tjes beoordelen of een kantoor dat voorstaat?"

Juridische strijd

Tot de nieuwe regels is al in 2012 besloten, maar de deurwaarders hebben er een jarenlange juridische strijd tegen gevoerd. Vorige week werd duidelijk dat de rechtbank in Den Haag toestemming geeft om de nieuwe verdeling in te voeren.

Het gaat om incasso's van vijf overheidsinstellingen, waaronder uitkeringsinstantie UWV, Zorginstituut Nederland en DUO, dat de uitbetaling van studiefinanciering regelt. Die organisaties zijn jaarlijks goed voor tienduizenden opdrachten.