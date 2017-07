Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Nederlandse ambassade opent dinsdag het Holland Paviljoen op de IFTECH-beurs in Pakistan. Er komen jaarlijks zo'n twaalfduizend ondernemers in de levensmiddelen- en drankenindustrie op af.

De groeiende Pakistaanse middenklasse consumeert steeds meer verwerkt voedsel en fastfood. En dat leidt weer tot een groeiende vraag naar verwerkingsapparatuur, brood- en banketproducten en vooral ook zuivel. Nederlandse bedrijven kunnen hier een graantje van meepikken.

En ondernemers die meer willen weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen dinsdag in Utrecht terecht bij een coachingsessie van MVO Nederland.

In een individueel gesprek met een expert kunnen ze bespreken wat zij concreet kunnen doen om ook binnen hun bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Verder brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dinsdag cijfers naar buiten over snelgroeiende bedrijven. De gegevens gaan over ondernemingen waar de werkgelegenheid al drie jaar lang met 10 procent of meer is gegroeid.

Groei klinkt positief, maar het kan ook te hard gaan. We hebben eerder al eens wat tips op een rij gezet voor bedrijven die dit willen voorkomen.

Thuisbezorgd.nl

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl komt woensdag met cijfers over het tweede kwartaal. Takeaway.com boekte vorig jaar nog een verlies van 30,9 miljoen euro. Het bedrijf was in 2016 meer kwijt aan marketing, personeel en huisvesting. Ook de beursgang kostte de onderneming geld. Het aantal bestellingen groeide in het eerste kwartaal van 2017 wel met 47 procent.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland had afgelopen april nog kritiek op de minimumprijs die sites zoals Thuisbezorgd.nl aan restauranteigenaren zou opleggen.

En op vrijdag horen we meer over de aardbeienteelt in Nederland. Het CBS biedt dan inzicht in de hoeveelheid landbouwgrond die voor de teelt van de rode vruchten gebruikt wordt. Ook gaat het statistiekbureau in op gegevens over de productie en de export van het fruit.

Cadeaukaarten

Voor als je het gemist hebt: afgelopen week publiceerden we een artikel voor winkeliers die overwegen een cadeaukaart in te voeren. Dit is niet voor iedere ondernemer een goede zet. "De slager hier op de hoek hoeft geen cadeaukaart uit te geven", vertelde Martin de Wilde ons.

"Maar heb je iets waar misschien maar vijf winkels van in Nederland zijn en waar mensen van heinde en verre naartoe komen, dan is het wel leuk", aldus de voorzitter van de pas opgerichte BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland.

Ook hadden we een interview met algemeen directeur Karin Sluis van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Ze liet weten haar werkdag iedere ochtend te beginnen met een kop koffie en een praatje met haar 15-jarige dochter.

"Het moet heel gek lopen als ik dat ritueel verloren laat gaan. Ik vind het zelf een heel fijn begin van de dag", aldus Sluis.

En tot slot een relevant gesprek over ransomware. Kleine ondernemers denken weleens dat ze niet vatbaar zijn voor een aanval met gijzelsoftware zoals Petya, maar ze lopen wel degelijk risico. "Vooral de grote bedrijven halen de media, maar daar zaten zeker ook kleintjes tussen", weet Dave Maasland van IT-beveiligingsbedrijf ESET.

Hij maakt zich vooral zorgen over kleinere ondernemers die veel in de cloud werken: "Ze zijn niet weerbaar genoeg, terwijl dat met kleine aanpassingen vaak al kan."