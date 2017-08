Ondernemers over hun stadsstrand: 'Dit is het eiland-in-de-stad-gevoel'

Jacolien Verbeek runt Stadsstrand-Zwolle samen met haar man. Het strand is open sinds mei en het seizoen loopt tot en met september. Binnen is plaats voor tachtig man, op het strand voor tweehonderd. Het stadsstrand heeft tussen de 25 en 30 medewerkers.

"Dit is het eerste stadsstrand in Zwolle", vertelt Verbeek. "Het was best spannend om zoiets in Zwolle te doen, omdat het hier nog niet bestond. En het duurt vaak toch even voordat trends uit grotere steden hier zijn doorgedrongen, maar eigenlijk sloeg het meteen aan."

"We hebben geluk gehad met het weer: vanaf de opening was het mooi. Tot nu toe zitten we bijna elke dag vol en loopt het restaurant goed. We zijn wel deels afhankelijk van het weer, want in Nederland weet je het maar nooit. Daarom hebben we ook die binnenruimte."

Stadsstrand-Zwolle heeft drie speerpunten: het strand zelf met bijbehorende horeca, een activiteitenprogramma met onder meer yoga, meditatie, kanoverhuur, suppen en jeu de boules en een expositieruimte voor jonge kunstenaars. "Onze visie is dat we mensen in het midden van Zwolle een mini-vakantiegevoel willen geven. Als we dat terughoren, is dat het mooiste compliment wat we kunnen krijgen."

Het publiek bij Stadsstrand-Zwolle is divers. "We zien van alles: moeders met kinderen, zakenmensen, maar ook ouderen. En dat is ook de bedoeling. Het maakt niet uit wat je doet of hoe oud je bent, iedereen is welkom."

Zandfoort aan de Eem

André van Gelderen was betrokken bij de oprichting van Panama in Amsterdam en werd dertien jaar geleden gevraagd voor Zandfoort aan de Eem in Amersfoort. Het stadsstrand is het hele jaar open en heeft een oppervlak van 2.500 vierkante meter. Gemiddeld staan er twintig medewerkers op de loonlijst.

"Ik ben van oorsprong geen horecaman; ik ben hier echt in gerold", vertelt Van Gelderen. "Dit stadsstrand zou in eerste instantie maar een paar jaar blijven, maar inmiddels hebben we een contract tot 2023. Misschien blijft het er wel permanent. Daarmee zouden we dan de eerste in Nederland zijn. We zijn ook bijna de oudste: alleen Blijburg in Amsterdam is ouder."

"Wij zijn zeker afhankelijk van het weer, misschien nog wel té afhankelijk. Dit is echt een seizoensbedrijf, dat maakt het nog wel eens lastig. Binnen hebben we twee restaurants, maar dat weet niet iedereen. Het strandimago voert echt de boventoon."

Ook in Zandfoort aan de Eem worden allerlei activiteiten georganiseerd, van dansavonden tot hippiedagen. "Het leuke aan een stadsstrand is dat je kunt recreëren in de binnenstad", vindt Van Gelderen. "Voor zoiets ga je normaal de stad uit. Het moet je ook liggen hoor. Ik hou van de vrijheid, van het ongedwongene."

"In een provinciestad als Amersfoort heeft een stadsstrand echt wel impact. Je speelt een belangrijke rol in de binnenstad. Dat is heel leuk."

Pllek

Sjoerd Steenbeek komt oorspronkelijk uit de filmwereld, maar besloot tien jaar geleden om Pllek te bouwen, een stadsstrand in Amsterdam-Noord. Pllek is het hele jaar open, trekt op een drukke dag wel duizend man en heeft tussen de honderd en honderdtwintig medewerkers.

"Ik wilde de sfeer van het strand naar de stad halen", vertelt Steenbeek. "Je zit hier meer in een urbanachtige omgeving, maar wel met het strandgevoel. Het is het eiland-in-de-stad-gevoel. De bezoekers komen aan met het pontje, dat maakt je al een beetje los van je omgeving."

"Die relaxte energie werkt heel goed. Wij hebben hier mensen uit alle buurten van oud-Noord tot de grachtengordel: het is voor iedereen. We worden weleens neergezet als hipster, maar daar verzet ik me echt tegen."

Ook bij Pllek wordt van alles georganiseerd. "Muziek, films in de open lucht, een speciale avond voor vluchtelingen", somt Steenbeek op. "Want ik vind dat we ook maatschappelijk verantwoorde dingen moeten doen."

"Ik ben Pllek begonnen om iets leuks te doen, niet om geld te verdienen. Natuurlijk moet er geld binnenkomen, en dat gebeurt dankzij het restaurant ook. Maar dat wordt voor een groot deel weer uitgegeven aan leuke dingen die ik wil organiseren en die niet per se wat opleveren. De zomer is hard nodig om vet op de botten te kweken, want in de winter draai ik weleens verlies."

Pllek mag in principe nog vijf jaar blijven. "Het zou doodzonde zijn als de stekker eruit wordt getrokken", zegt Steenbeek. "Het is eigenlijk een dorp op zich geworden. Maar op de werf worden honderden nieuwe huizen gebouwd en het is maar de vraag wat de gemeente belangrijker vindt: stadsontwikkeling of een cultureel ontwikkelingsgebied."

