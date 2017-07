Geef als ondernemer alleen een cadeaukaart uit als je uniek bent

Tegenwoordig is het technisch mogelijk om voor een individuele winkel een cadeaukaart uit te geven. "Maar je moet je wel afvragen of een cadeaukaart die alleen bij jou inwisselbaar is wel van toegevoegde waarde is voor een consument."

Dit zegt Martin de Wilde, voorzitter van de pas opgerichte BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL). De Wilde is al betrokken bij het commerciële Cadeaukaarten Nederland en is bestuurslid bij VBIN, een branchevereniging voor betaalinstellingen.

"De slager hier op de hoek hoeft geen cadeaukaart uit te geven. Maar heb je iets waar misschien maar vijf winkels van in Nederland zijn en waar mensen van heinde en verre naartoe komen, dan is het wel leuk."

Consument

"De consument koopt alleen een cadeaukaart bij een bedrijf als hij of zij zeker weet dat de ontvanger daar ook een product wil hebben. Als je een cadeaukaart geeft van een keten waar maar tien winkels van zijn en de ontvanger koopt daar nooit wat, dan is dat natuurlijk niet een leuk cadeau."

"Als een klant de bon maar bij één winkel kan besteden, dan moet de consument er als gever heel zeker van zijn dat de ontvanger ook daadwerkelijk de kaart wil besteden in jouw winkel. Als ondernemer moet je dan inschatten of jouw winkel zo interessant is dat die consument de cadeaukaart interessant vindt."

Ondernemersverenigingen geven zelf ook wel eens cadeaubonnen uit. "Dan kun je ook zo'n cadeaukaart weggeven, omdat je weet dat je een leuk assortiment winkels hebt, waar je de kaart kunt besteden. De ontvanger beschouwt dat dan als een leuk cadeau."

Onderdelen

Als toch de stap wordt gemaakt om een cadeaukaart te maken, zijn er een aantal onderdelen waar aan gedacht moet worden. Zo moet de kaart er goed uitzien. Anders gezegd, de look-and-feel van de kaart moet goed zijn. Verder moet er een verpakking worden gemaakt en is een startoplage nodig.

De technische kant van een cadeaukaart vereist specialistische kennis. De techniek moet worden geïntegreerd in een kassasysteem.

De nieuwe branchevereniging, waar volgens De Wilde al een aantal grote partijen bij zijn aangesloten, moet onder andere ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

"De giftcardmarkt is gedeeltelijk technologisch gedreven. We hebben het nu constant over cadeaukaartjes, maar iets wat een enorme vlucht neemt is een e-voucher. Het via e-mail geven van een cadeautje is een ontwikkeling die steeds verder gaat."