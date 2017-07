Witteveen+Bos: 'Ik ben wel echt meewerkend voorvrouw'

Wie: Karin Sluis

Onderneming: Witteveen+Bos

Werknemers: circa 1.100

Een vaste ritueel van Sluis is ’s ochtends een kop koffie drinken met haar vijftienjarige dochter. "Het moet heel gek lopen als ik dat ritueel verloren laat gaan. Ik vind het zelf een heel fijn begin van de dag. Ik heb best een drukke baan."

"Ik heb ook best wel geworsteld of je met zo’n drukke baan wel een goede moeder kan zijn. Met haar kan ik daar heel leuk over praten. We zeggen helemaal niet zo heel veel, maar voor mij is dit echt het moment. Dan kan ik de rest van de dag helemaal aan."

"Dan heb ik helemaal geen last van welk ‘bad mother’ syndroom dan ook. Dat is echt wel een beetje ons moment. Dan eten we een schaaltje yoghurt met muesli met de radio aan. Dan hebben we het even over wat zij gaat doen en wat ik ga doen en dan zwaai ik haar uit. Dat is misschien wel het meest rituele in mijn dag."

Klanten

In de werkdagen van Sluis zitten vaak drie elementen. Eén element heeft te maken met de mensen die werken bij Witteveen +Bos. Dan kan het gaan om huisvesting, ICT-kwesties of bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. "Zorgen dat anderen hun werk kunnen doen."

In een werkdag zit verder ook altijd iets dat te maken heeft met projecten en met klanten. Op het moment van het interview was Sluis bijvoorbeeld betrokken bij een grote offerte voor de nieuwe terminal van Schiphol. "Mijn collega's zeggen ook vaak: 'Jij wordt altijd heel chagrijnig als je langer dan drie dagen geen klanten hebt gesproken.' Dat klopt ook. Ik vind dat leuk. Het gaat ook om mooie projecten doen voor klanten."

Per jaar is Sluis nog betrokken bij een aantal projecten van het bedrijf, afhankelijk van of bijvoorbeeld er veel risico’s of juist kansen aan een project kleven. "Teams moeten zelf bedenken of ze vinden dat de directie betrokken moet worden."

Ontwikkelen

Het derde element in haar dag is het zichzelf ontwikkelen. "Het is leuk, maar ook belangrijk dat je jezelf continu ontwikkelt en op de hoogte blijft van zaken in de wereld die voor je werk van belang zijn." Dan gaat het bijvoorbeeld om het lezen van een white paper over de energietransitie thuis op de bank.

Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomsstructuur. Alle aandelen zijn in handen van de werknemers van het concern. De ongeveer dertig zogeheten 'premium partners' hebben opgeteld een belang van ongeveer 62 procent.

"Het is ons eigen bedrijf. Dat betekent dat we helemaal zelf mogen beslissen wat we doen. Het wakkert ook heel erg dat ondernemerschap aan. Als het goed gaat met het bedrijf, plukt iedereen daar de vruchten van."

Sluis vertelt dat dit ook betekent dat verwacht wordt van het management dat ze ‘hands-on’ bezig zijn. "En niet dat we vanuit een ivoren toren een beetje zitten te praten over de business, maar ook een eigen bijdrage leveren. Ik denk dat ik opmerkingen zou krijgen als ik het niet zou doen. Ik ben hier wel echt meewerkend voorvrouw."

