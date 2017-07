Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Uitzendbedrijven Manpower en Randstad komen op maandag en dinsdag met hun cijfers over het tweede kwartaal. Eind mei constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat de uitzendbranche in het eerste kwartaal ruim 1 procent meer heeft omgezet. Ook bleken bedrijven uitzendkrachten voor 3,5 procent meer uren in te huren. Bij de inhuur van flexwerkers zijn er wel een aantal dingen waar je als ondernemer op moet letten.

Interessant voor exporterende ondernemers is dat het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag laat weten hoe het in mei met de wereldhandel ging. In april daalde het verhandelde volume nog met ruim 2 procent.

Het planbureau zei eerder al dat bijvoorbeeld tegenvallende uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen een rem op de Nederlandse economie kunnen zetten. Sectoreconomen van ABN Amro waarschuwden afgelopen week nog dat met name bedrijven in de agrarische sector, de voedselbranche en de industrie gevoelig zijn voor de risico's van de Britse uittreding.

Ondernemers actief in de transportsector kunnen donderdag in CBS-cijfers over goederenvervoer duiken. Het statistiekbureau komt met een jaaroverzicht van 2016. Wat we al wel weten, is dat vorig jaar met bestelauto's maar liefst een tiende van het totaal vervoerde gewicht is verplaatst. Met name bouw- en servicebedrijven hebben bestelauto's ingezet voor goederenvervoer. Post- en pakketbedrijven kwamen pas op de derde plaats.

Japan

Vrijdag vertrekken Nederlandse bedrijven naar Japan voor een heuse robotica-innovatiemissie. De delegatie zal onder meer het evenement RoboCup, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in Nagoya, Kyoto en Tokyo aandoen. De keuze voor Japan is geen toevallige: het land is al jaren een bron van kennis op het gebied van robotica. Het is de bedoeling dat dit tot nieuwe ondernemerskansen leidt.

En in het weekend is het voor transportminnend Nederland tijd voor het Truckstar Festival. Er worden ruim 2.200 trucks opgetrommeld voor het transportfeest op het TT-Circuit in Assen. Grote truckmerken en ook Nederlandse truckbedrijven zullen er hun gezicht laten zien. Onder meer DAF Trucks en Broshuis maken tijdens het festival hun opwachting op het beursplein.

Vierdaagse

Het gedruis rondom de Vierdaagse en de bijbehorende feesten mag dan voorbij zijn, de economische impact van het evenement zal nog wel even voelbaar zijn. Afgelopen week onderzochten we wat het evenement Nijmegen - én de ondernemers - nou eigenlijk oplevert. Lees het vooral nog even op je gemak na.

Verder spraken we met exportmanager Emile Stuy van verffabrikant Anker Stuy. Hij is maar liefst tien dagen per maand op zakenreis om ervoor te zorgen dat het bedrijf meer omzet uit het buitenland kan halen. Hij wil wel een duidelijke agenda hebben voor deze reizen, om geen tijd te verliezen. "Dan duren de dagen lang, kan ik je verzekeren. Rondhangen stuit me tegen de borst", vertrouwde hij ons toe.

Ook waren we bij de startupwedstrijd Chivas Venture is Los Angeles. We legden deelnemers aan de wedstrijd het eeuwige dilemma van sociale ondernemingen voor. Hoe kun je als bedrijf groeien zonder je sociale doelen te schaden? Klik op de link om te lezen wat zij daarover te vertellen hadden.