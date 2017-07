Vakantieparkondernemer Peter Gillis kan eindelijk zelf op vakantie

Gillis werd geboren in Rijen, op de camping en in café Kampzicht, dat door zijn ouders wordt gerund. De Brabander ging in eerste instantie zelf het slagersvak in, maar nam in 1986 samen met zijn broer en zus een camping in Asten over.

Na een paar jaar had hij zijn familieleden uitgekocht en was de camping van hem alleen. Inmiddels heeft hij acht parken in Nederland en vier in België, waar hij zelf woont. "Sfeer en beleving, dat is het belangrijkst op mijn parken", vertelt Gillis aan NUzakelijk. "Niks is mooier dan mensen die op vakantie zijn. Zien genieten, is genieten, zeg ik altijd."

Een tijd geleden ging de 55-jarige Gillis zitten met zijn twee zoons en dochter, die ook in het bedrijf werken. "We zijn het erover eens dat we het bedrijf willen verkopen. Dat duurt misschien nog vijf jaar, maar het kunnen er ook zeven of tien zijn. Dat maakt niet uit, ik heb geen haast."

Eigen baas

Een eerder bod op zijn onderneming sloeg Gillis af. "Dat hield in dat ik nog vijf jaar voor iemand anders moest werken. Ik ben altijd eigen baas geweest en dan zou ik nou ineens naar iemand moeten luisteren? Dat werkt niet."

De ondernemer werkte vroeger 'acht dagen per week' en reed 130.000 kilometer per jaar. "In de winter hoefde ik mijn autoruiten nooit te krabben, want ik kwam 's nachts pas thuis en was 's morgens om 5.00 uur alweer de deur uit. Nu ga ik lekker op vakantie met de camper. De volgende reis gaat naar Kroatië, Spanje en Italië."

Vrijheid

Een camper staat voor Gillis synoniem aan vrijheid. "Je kunt vertrekken wanneer je wil. Ik ga altijd naar een camping met alles erop en eraan en knoop graag praatjes aan met andere gasten. Dan ben ik 'undercover'. Dat deed ik vroeger ook op mijn parken: dan ging ik op het terras zitten om te kletsen met gasten of personeel. Dan hoor je veel hoor."

Tegenwoordig werkt Gillis nog maar een halve dag per week. Een nieuwe directie regelt de dagelijkse gang van zaken. In het begin vond hij het wel het lastig om zijn bedrijf los te laten.

"Dan werd ik om 5.00 uur wakker en dacht ik: wat moet ik nu? Ik ben maar wat hobby's gaan zoeken, zoals naar de sportschool gaan. En ik heb nu zes chihuahua's waar ik veel mee ga wandelen, dan mogen ze mee in de buggy. Heel lieve beestjes zijn het."