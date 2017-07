De Vierdaagse is goud waard voor Nijmegen, zegt Willem de Boer, sporteconoom aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Met name de combinatie van de wandeltocht en de feesten in de binnenstad, die een week duren, zorgt voor een economisch gunstig effect. "Het evenement zelf zorgt dat mensen naar de stad gaan, maar de feesten eromheen zetten de toeschouwers pas echt aan om in de stad te blijven en te consumeren", aldus De Boer.

Extra uitgaven

Dat consumeren gebeurt op grote schaal, blijkt uit een raming van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen. In de week van de Vierdaagse wordt naar schatting 41,5 miljoen euro extra uitgegeven in de stad.

Uit de raming over de Vierdaagse van 2016 bleek dat de 47.166 deelnemers aan de wandeltocht gezamenlijk 8,3 miljoen euro uitgaven in de stad. In de regio daaromheen werd nog eens 3 miljoen euro extra uitgegeven. Bijna 7 miljoen euro werd overdag uitgegeven, de rest ging naar overnachtingskosten.

Bezoekers vierdaagsefeesten

De 360.000 unieke bezoekers van de Vierdaagsefeesten, die de stad naar schatting van de organisatie tijdens de week 1,5 miljoen keer aandoen, waren een nog grotere bron van inkomsten.

Zij gaven in totaal 33,2 miljoen euro extra uit tijdens het evenement. Een ruime meerderheid van dat bedrag, 29,1 miljoen euro, werd gespendeerd aan eten en drinken.

Lokale horeca

Een belangrijke week voor de lokale horeca dus. Ook dit jaar wijzen de cijfers de goede kant op. Teddy Vrijmoet, directeur van de Vierdaagsefeesten: "Ik krijg signalen dat de horeca-opbrengsten dit jaar in het eerste weekend 5 tot 9 procent hoger liggen dan in het eerste weekend van vorig jaar."

Afdeling Groot Nijmegen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat via een woordvoerder weten nog geen exacte cijfers naar buiten te kunnen brengen, maar is positief over de eerste dagen.

De ondernemers investeren flink in alle activiteiten in de stad, benadrukt KHN, en dat brengt risico's met zich mee. "Als het een hele week regent, ziet het er niet goed uit voor de ondernemers". Dit jaar lijkt het weer mee te zitten, en spreekt KHN van "een goede start".

Begroting

De Stichting Vierdaagsefeesten investeert dit jaar ongeveer 1,6 miljoen euro in de feesten. Een derde daarvan wordt opgehaald uit sponsoring en een ongeveer een derde aan pachtkosten die ondernemers in de binnenstad worden gerekend voor het gebruik van de openbare ruimte.

Ondernemers betalen voor de hele week 18 euro per vierkante meter voor het gebruik van de publieke ruimte, voor bijvoorbeeld een terras. Is er sprake van vermaak (zoals bijvoorbeeld een muziekpodium), dan zijn de kosten 30 euro per vierkante meter.

Verkoopwagens huren een plek voor gemiddeld tussen de 400 en 2.000 euro voor de hele week. De plekken zijn populair: er is elk jaar sprake van wachtlijsten, zegt Vrijmoet.

Nauwelijks publieke financiering

Ook de gemeente draagt bij. Nijmegen verhuurt de binnenstad voor een symbolisch bedrag van 1 euro, en subsidieert de Vierdaagsefeesten met een bijdrage van 385.000 euro. Vrijmoet: "De gemeente ziet ook het belang van deze feesten in. Het is, naast het economisch rendement, ook een stuk stadsmarketing. We laten iets achter dat de rest van het jaar doorwerkt."

En dat terwijl de investering relatief klein is, zegt sporteconoom De Boer. "Het evenement draait vooral op deelnemers en sponsoren. Er is nauwelijks publieke financiering nodig." Het is een unieke situatie, zegt De Boer. Hij vergelijkt het met wielerwedstrijd Giro d'Italia, die vorig jaar door Nijmegen trok. "Daarvoor is ruim 10 miljoen aan publieke middelen geïnvesteerd."

De stadspromotie die Nijmegen met de Vierdaagse bereikt, is moeilijk op een andere manier te realiseren, zegt De Boer. Het is lastig om een exacte financiële waarde aan de (media)aandacht te koppelen, maar als je de positieve aandacht naar advertentieruimte zou vertalen, spreek je volgens De Boer over "enkele miljoenen".

Hij plaatst daarbij wel een kanttekening: "De toon van de media-aandacht heb je natuurlijk niet onder controle. Als lopers door de hitte onwel worden, is de aandacht niet per se positief. Maar over het algemeen wordt er niet snel negatief over de Vierdaagse gedacht."

Stadsmarketing

De promotionele waarde voor de stad blijkt ook wel uit de cijfers van Onderzoek en Statistiek Nijmegen. 9 procent van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten was tijdens de feesten in 2016 voor het eerst in de stad. Meer dan de helft van die groep zegt de stad in de toekomst vaker te willen bezoeken.

Ook tijdens de Vierdaagsefeesten wordt de stad al verder verkend. Hoewel 64 procent van de bezoekers alleen geld uitgeeft aan het bezoeken van het feest, besteedt 21 procent extra geld aan horecabezoek in de stad, gaat 8 procent winkelen en geeft 3 procent geld uit aan theater- of muziekvoorstellingen.

En zelfs al zou er niemand op de Vierdaagse afkomen, dan nog zou het van toegevoegde waarde voor Nijmegen zijn, zegt De Boer. "De Vierdaagse is onderdeel van de identiteit van Nijmegen. Het lukt andere steden maar mondjesmaat om een evenement zo sterk op de stad te laten afstralen. Zeker bij sportevenementen is het moeilijk. Je zou als gemeente gek zijn als je daar ooit van af wil."