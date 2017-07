'Ga proactief in gesprek met klanten en leveranciers over Brexit'

Het is moeilijk beleid te maken wanneer er weinig toekomstsignalen zijn over de Brexit, maar overleggen met belanghebbenden werkt verhelderend en helpt bij het nadenken over strategische mogelijkheden.

Dit schrijven economen van het economisch bureau van ABN Amro in een woensdag gepubliceerd bericht.

"Je moet proactief in de wedstrijd staan", legt ABN-econoom Casper Burgering uit. "Overleg met collega-ondernemers en ga bijeenkomsten bijwonen om ervaringen uit te wisselen. Die onzekerheid blijft nog even. Maar juist omdat het nog zo lang gaat duren, is er nu de tijd."

Strategie

"Vaak wordt bij het nadenken over strategie uitgegaan van voorspelbare toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van een bedrijf", schrijven de marktvolgers. "Dat maakt het nadenken over de post-Brexit-omstandigheden moeilijk. Op basis van beperkte informatie moeten strategische beslissingen genomen worden."

Burgering legt uit dat bedrijven zelf hun eigen concurrentiepositie moeten inventariseren. Hij noemt als voorbeeld Nederlandse bloemenleveranciers die hoog in aanzien staan in het buitenland. "Dan zal het switchgedrag minder voor de hand liggen. Ze hebben een goed product en goede dienstverlening."

Sterke positie

"Maar mocht je nou een product hebben dat relatief snel te vervangen is, dan wordt het een ander verhaal. Juist in gesprek gaan met klanten kan duidelijkheid bieden over hoe zijn hier in staan."

Uit een evaluatie kan ook komen dat het bedrijf zo’n sterke positie heeft, dat het de relaties met het VK kan uitbreiden. Burgering noemt als voorbeeld een industrieel concern dat importeert uit het Verenigd Koninkrijk en kan profiteren van een daling van het Britse pond.

De analisten hebben per sector gekeken waar de grootste risico’s liggen voor bedrijven bij een Brexit. Bijna alle ondernemingen zijn gevoelig voor valutaschommelingen. Zo is voor de industrie, de voedselbranche en de agrarische sector het valutarisico belangrijk.