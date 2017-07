Bootverhuur Kalenberg: 'Het moet ook een beetje kleinschalig blijven'

Bene Jongschaap, kleinzoon van de oprichter, vertelt op een regenachtige dag dat het rustig is bij het bedrijf.

"Op zich hebben we niet echt te klagen dit jaar tot nu toe", legt hij uit. "Met het pinksterweekend hebben we mooi weer gehad, met Hemelvaart hebben we mooi weer gehad. Het is natuurlijk wel afwachten hoe de bouwvak gaat lopen."

Jongschaap heeft in het kleine Kalenberg (150 inwoners, midden in het nationale park de Weerribben en Wieden) zo’n veertig boten te huur. Er zijn 28 elektrische fluisterbootjes en nog eens twaalf luxere elektrische sloepen. Verder zijn er enkele tientallen kano’s die vooral door scholen gebruikt worden en heeft het bedrijf een terras aan het water waar ook fietsers langskomen.

Gasten

Hij runt het bedrijf, dat in 1970 werd opgericht, samen met zijn broer en hun twee ouders. Op hoogtijdagen in de zomer werken er zo’n vijf tot zes vakantiekrachten bij het bedrijf.

"De gasten komen om een uur of tien aan en dan willen ze eerst een kopje koffie en iets lekkers erbij. We geven dan een goede uitleg over de boot en laten zien wat de goede plekken zijn om te varen. Om een uur of vijf komen ze terug en dan sluiten ze weer af met een biertje. En dan kan het beste wel druk zijn met veertig bootjes."

Kalenberg ligt op zo’n 16 kilometer rijden van Giethoorn, dat op sommige dagen overspoeld wordt door toeristen. Daar steekt Kalenberg - gelukkig, vindt Jongschaap - juist rustig bij af.

Klein plaatsje

"Kalenberg is een klein plaatsje. Dat ben je niet op berekend op zo’n grote hoeveelheid toeristen. Het is niet ingericht als attractiepark. In Giethoorn is het allemaal hutjemutje en is er een goede toegang met het openbaar vervoer. Dat is er in Kalenberg niet. Dat maakt het gewoon een stuk minder toegankelijk. De toeristen die een auto huren, die komen wel naar Kalenberg."

Dat heeft als gevolg dat de Aziatische toeristen, die veel in Giethoorn komen, Kalenberg ook niet goed weten te vinden. "Wat wij wel zouden willen, zijn bussen naar Kalenberg en dan een mooie rondvaart aanbieden van twee uur lang. Maar ook dan zit je met de toegankelijkheid."

Luxere boten

De ondernemer merkt dat de laatste jaren de luxere boten in trek zijn. "Mensen lijken wel wat meer geld over te hebben voor de luxere bootjes. Hiermee kunnen ze een langere route volgen en kan de hele familie in één keer mee in plaats van in twee bootjes. Daar proberen we op in te spelen." Zo wordt een investering gedaan in twee nieuwe luxe-boten.

Aan meer uitbreiding denkt hij nog niet. "Natuurlijk wil iedereen wat uitbreiden, maar zo’n dorpje als Kalenberg heeft ook niet de capaciteit om een groot bootverhuurbedrijf te huisvesten. Het moet ook een beetje kleinschalig blijven en niet overdonderend worden, natuurlijk."