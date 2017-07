'Caravans met kinderkamers en losse bedden zijn booming'

De ondernemer uit Purmerend ziet steeds meer interesse in kamperen, ook onder jongere mensen. BOVAG, Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en VWE meldden eerder deze week dat het aantal verkochte nieuwe campers en caravans flink is gestegen in 2017.

"Sinds eind vorig jaar is er echt een kentering gaande", zegt hij. "Ik werd in februari al gebeld door de caravanfabrikanten of ik alsjeblieft alvast mijn bestellingen voor 2018 kon doorgeven. Mensen gaan er weer voor, dat merk je echt."

Wat is er veranderd in de animo onder kampeerders?

"Kamperen is in de mode, in alle lagen van de samenleving. Vroeger werd het bestempeld als iets voor de bouwvakkers, tegenwoordig komen er ook dokters en advocaten naar mijn zaak. Dat komt mede doordat campers en caravans en kamperen in het algemeen een stuk luxer zijn geworden

In de eerste modellen die ik verkocht, zaten geen koelkasten, kachels of toiletten. Maar anno 2017 hoef je echt niet meer met die wc-rol onder je arm naar het toiletgebouw. Ik vertrek zelf volgende week naar een camping in Italië. De meeste campings in Zuid-Europa zitten mutjevol, het hele jaar rond. In het voor- en najaar zijn er veel gepensioneerde mensen, in de zomer juist veel jonge gezinnen."

Zijn het, zoals het CBS deze week ook meldde, vooral oudere mensen die een camper of caravan kopen?

"Ik zie juist steeds meer jongere mensen die een caravan kopen. Vooral jonge stellen met kinderen. Campers en caravans met een kinderkamer erin zijn booming, die worden bij ons heel veel verkocht. Zij vinden kamperen geweldig, omdat ze veel vrijheid hebben en het ontspannend is. Weet je wat het is? Als je kinderen vakantie hebben, dan heb je dat zelf ook.

Wel is het zo dat een camper of caravan een flinke investering vergt. Voor een gemiddelde nieuwe caravan betaal je al snel 20.000 euro, voor een camper is dat 70.000 euro. Om deze reden zijn mensen die campers kopen vaak ouder. We horen vaak dat zij dat doen nadat ze hun huis hebben verkocht. De overwaarde wordt geïnvesteerd in een mooie nieuwe camper."

Welke trends zie je nog meer op dit gebied?

"De oudere mensen nemen allemaal een voertuig met losse bedden. Tja, die moeten nou eenmaal vaker naar de wc 's nachts. En niets is vervelender dan dat je elkaar om die reden moet wakker maken. Comfort is het allerbelangrijkste geworden, ook als je gaat kamperen.

Om die reden zie je ook dat campers en caravans steeds luxer worden. En duurder. in 1978 kocht je een standaardmodel voor 15.000 gulden, nu is dat dus 20.000 euro. Campers en Caravans zijn een stuk mooier geworden, van binnen en van buiten. Dankzij allerlei elektrische aandrijfsystemen zijn ze bovendien makkelijker in gebruik."

Gaat het goed met het bedrijf en de sector?

"Als je als kampeerbedrijf de crisis hebt overleefd dan ben je een heel eind. Toch verwacht ik dat er nog wel een aantal bedrijven in mijn sector zal omvallen. Als je wilt blijven bestaan, moet je of enorm specialistisch zijn of juist heel groot worden en alles doen.

Wij kiezen voor dat laatste. Bij ons kun je werkelijk alles krijgen op het gebied van kamperen. Van tent tot tweedehands caravan. We groeien binnenkort naar een grotere locatie in de buurt. Het gaat goed met ons bedrijf. We hebben zo'n 35 medewerkers en een paar miljoen euro omzet per jaar."

