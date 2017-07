Ondernemer op zakenreis: 'waar ben ik mee bezig?'

Wie: Emile Stuy

Onderneming: Anker Stuy

Werknemers: 58

"Je hebt weinig tijd voor jezelf", vertelt Stuy over de reizen die hij maakt naar het buitenland. Zo ging hij onlangs naar een importeur van de verven van Anker Stuy. "In Brazilië begint de dag om 08.00 uur. 's Ochtends word je opgehaald. De dag bestaat uit relaties bezoeken die de importeur gemaakt heeft."

"Die vinden het heel fijn dat er iemand uit Nederland langskomt. Dan worden zij serieus genomen. Maar ook komen wij er op deze manier achter wat er echt speelt in de markt. Dit duurt tot de namiddag en wordt gevolgd door een late lunch. Anders dan in Nederland duurt dat twee uur en gaat dat gepaard met een cocktail. 's Avonds is er een diner en dan heb je het over jezelf en over zaken. Om 11.00 uur 's avonds ben je thuis en heb je een uurtje voor jezelf. Maar je bent de hele dag bezig geweest en je bent moe."

Bewust koos Anker Stuy ervoor om internationaal nieuwe markten aan te boren nadat de malaise in de bouw, een belangrijke afnemer van Anker Stuy, werd gevoeld. Emile vertelt dat het ook zijn ambitie was om meer met het buitenland bezig te zijn toen hij actief werd bij het bedrijf.

Buitenland

Inmiddels komt zo’n 16 tot 18 procent van de omzet uit het buitenland en zijn markten zoals Engeland, Polen en België erg belangrijk voor het bedrijf. "We groeien nu zo hard dat er een nieuwe productiehal bij moet. Dit komt ook door die marktverbreding." Het streven is om 50 procent van de omzet over de grens te halen in 2025.

De ervaringen van Stuy op zakenreizen verschillen enorm. Soms verblijft hij in een Poolse kamer van 25 euro en zit hij de hele dag op een bedrijventerrein om ervoor te zorgen dat een introductie van de verven in een productielijn van een nieuwe klant goed verloopt.

Aan de andere kant zorgden de reizen er ook voor dat hij veel van de wereld ziet en ook kan verblijven in leuke of mooie hotels. Zo kon hij bijvoorbeeld een keer verblijven in het hotel van de ouders van Jamie Oliver in Engeland.

Toppunt was een bezoek aan het Russische Wolgograd bij timmerfabriek Okna Stoller. De Russische partner nam Stuy en een collega mee naar zijn zomerverblijf om te vissen op de Wolga. "Maar daarna moesten we ook in de sauna. Die was 120 graden. Ik weet nog goed dat hij zei: 'don’t worry, i’m doctor’' Maar wij zijn niet van die temperaturen gewend. Ik zei op een gegeven moment dat ik flauw viel. Hij pikte me op en gooide me in een ijskoud bad. Op dat moment dacht ik wel: waar ben ik mee bezig?."

Maximaal drie afspraken

Op het kantoor in Gorredijk is de dag van Stuy meer gestructureerd. "Om 08.00 uur ben ik op de zaak. Dan ga ik eerst mijn e-mails bekijken. Ik zorg ervoor dat ik maximaal drie afspraken met externe relaties heb.zodat ik ruimte hou voor overleg met bijvoorbeeld techniek, de productie of de binnendienst." Ook heb ik wekelijks Skype afspraken met buitenlandse relaties en moet ons kantoor in Katowice ook aangestuurd worden wat dagelijkse inspanningen verreist.

"Verder werk ik de volgende reis weer vooruit. Als ik op reis ga, dan eis ik een duidelijke agenda van de activiteiten. Dan weet je wat de verwachtingen zijn. Wat ons doel is, wat we willen en wat we moeten doen. Om op reis te gaan en vervolgens niet efficiënt bezig te zijn is zowel voor mij als voor Anker Stuy Verven niet gewenst en dan duren de dagen lang kan ik je verzekeren. Rondhangen, stuit me tegen de borst."

