'Investering van 5 miljoen voor attractie Burgers' Zoo is niet gewaagd'

Zelfs niet als je bedenkt dat de concurrentie eveneens sterk innoveert, meent Lukken die als lector is verbonden aan onderwijsinstelling NHTV.

Zo opent safaripark Beekse Bergen vrijdag een nieuw onderkomen voor de onlangs overgekomen zeeleeuwen, de Efteling opende anderhalve week geleden zijn topattractie Symbolica, de olifanten in Artis hebben sinds kort een nieuw verblijf en ook de reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark zijn pas anderhalve maand voor het publiek te bezichtigen.

Opvallen

''Ze verdienen hun investeringen allemaal terug", verwacht Lukken. Volgens hem moeten de parken wel investeren. ''De dichtheid van dierentuinen en attractieparken is hier groot. Je moet opvallen om gasten te blijven trekken. Dat kan door op prijs te concurreren, maar het is veel duurzamer om in nieuwe blikvangers te investeren."

De lector denkt dat de parken dan ook gerichte keuzes moeten maken: "Beekse Bergen zet in op een ruime opzet en het safarigevoel, Burgers' Zoo vertelt het verhaal over het ecosysteem. Attractieparken investeren veel in verblijfsrecreatie. Duinrell, Slagharen en de Efteling worden totaalresorts waar je een heel weekend naartoe kunt."

Geen gok

In zo'n markt is het geen grote gok om 35 miljoen euro uit te geven aan Symbolica, zoals de Efteling deed. ''Dat klinkt als een enorm bedrag, maar je kunt ervan uitgaan dat een investering zich binnen vijf jaar terug verdient", aldus Lukken.

"Zeker nu de economie is aangetrokken en de extra bezoekers ook meer spenderen aan eten en merchandise. Voor een deel komen die extra bezoekers uit het buitenland. De mangrove in Burgers' Zoo trekt straks mensen uit de hele wereld." Ook noemt hij het slim dat een groot deel van het dierenpark overdekt is. Hierdoor komen het hele jaar door bezoekers naar Burgers' Zoo.

Vliegen afvangen

''Natuurlijk wordt het best spannend wat nu de topattractie van Nederland wordt. Zijn het de panda's of trekken deze zomer toch meer mensen naar de Efteling of Burgers'?" Toch ziet Lukken het niet gebeuren dat de parken met hun investeringen elkaar vliegen afvangen.

"Besef dat het voor een grote groep mensen geen keuze is tussen het een of het ander. Twee of drie parken bezoeken in een jaar kan ook. Nu geld op de bank niets oplevert, geven mensen het liever uit. Het gevolg is dat de totale markt dankzij deze grote investeringen groeit en iedereen er beter van wordt."