Koeriers realiseren grootste omzetstijging in tien jaar tijd

Koeriersbedrijven profiteren van de groeiende verkoop via internet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De bedrijven halen nu bijna 70 procent meer omzet uit online verkopen dan in 2013. In 2016 stelde drie kwart van de Nederlanders minstens één keer iets online gekocht te hebben. In 2013 gold dit nog voor een derde.

Sinds 2011 is de omzet van koeriers ieder kwartaal gestegen. Begin 2017 was de omzet al ruim 37 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2008.

Sinds 2008 is het aantal koeriersbedrijven met 55 procent toegenomen naar 6.600. Voor een deel gaat het om pakketbezorgers die eerst in vaste dienst waren en later als zelfstandige verder zijn gegaan.

Zo'n 5.300 bedrijven hebben maar één werkzame persoon. Dat zijn er 65 procent meer dan begin 2008.