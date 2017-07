Bijna kwart hotels ervaart concurrentie van sites als Airbnb

Dat blijkt woensdag uit een enquête die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde.

In totaal heeft 16 procent van de aanbieders van overnachtingen concurrentie ondervonden van internetdiensten waarbij particulieren hun woning aan toeristen verhuren. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Homeaway en Wimdu.

Met name hotels hadden last van de concurrentie, zo'n 24 procent van deze tak zegt concurrentie te hebben ervaren. Campings en groepsaccommodaties ervaren met respectievelijk 6 en 4 procent beduidend minder competitie.

Binnen de categorie hotels hebben met 37 procent vooral middelgrote hotels (twintig tot honderd slaapplaatsen) last van de concurrentie. Bij hotels met minder dan tien slaapplaatsen voelt minder dan een op de vijf de concurrentie, bij hotels met meer dan tweehonderd slaapplaatsen een op de vier.

In de vier grootste gemeenten en in Maastricht wordt verhoudingsgewijs meer concurrentie ervaren dan in andere steden. In Maastricht gold dat in 2016 voor 36 procent van de logeeraccommodaties. In Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam kwam het neer op ongeveer drie op de tien.