Dit wordt de week voor ondernemers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert maandag jaarcijfers over investeringen. Het statistiekbureau laat dan weten hoeveel het bedrijfsleven in 2015 investeerde en ook waarin.

In juni meldde het CBS dat er in april van dit jaar 1,4 procent minder is geïnvesteerd dan een jaar eerder. Dat kwam onder meer doordat er vorig jaar in april twee keer zo veel in vliegtuigen werd geïnvesteerd als dit jaar. Ook werd er minder geïnvesteerd in infrastructuur. Wel namen de investeringen in woningen, personenauto's en machines toe.

De Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdag van start. Het is de 101ste editie van het wandelevenement. 44.680 wandelaars hebben zich ingeschreven. Onder hen zijn meer dan 5.200 militairen, vier wandelaars die ouder zijn dan negentig jaar en 101 kinderen onder de twaalf.

Vrijdag worden de wandelaars binnengehaald over de Via Gladiola. Lokale ondernemers kunnen een graantje meepikken van de activiteiten rond de Vierdaagse, zoals de Vierdaagsefeesten van 15 tot en met 21 juli.

Woensdag trapt ASML het Nederlandse kwartaalcijferseizoen af. De chipmachinemaker laat dan weten hoe het tweede kwartaal in financieel opzicht is verlopen. Het bedrijf maakte onlangs bekend met een lokale onderzoeksfirma een trainingscentrum op het gebied van chiptechnologie in Shanghai op te zetten.

De Veldhovense onderneming verwacht dat de vraag vanuit China naar productiemachines en werknemers die weten hoe ze bediend moeten worden, de komende tijd sterk zal groeien.

Zeewierboerderij

Vlielander Nils Koster opent donderdag een zeewierboerderij. Koster begint met de duurzame teelt van zeesla in de Waddenzee. In eerste instantie gaat het om een proef, maar uiteindelijk hoopt de Vlielander dat het project uitgroeit tot een commerciële boerderij.

Overigens ging Hagenaar Koen van Swam eerder al voor de kust van Texel van start met het telen van zeewier op een zeeboerderij. Volgens Van Swam is er sprake van een groeiende markt voor zeewier: "Dan wel als groente, dan wel als ingrediënt."

Donderdag komt ook het CBS met cijfers over werkloosheid in de maand juni. In mei zaten 456.000 mensen zonder werk, oftewel 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vooral onder jongeren nam het aantal werklozen af, namelijk van 9,7 procent in februari tot 9 procent in mei.

Slachtoffer

Afgelopen week spraken we met onderzoeker, adviseur en startup-mentor Mike Hoogveld over zijn boek Denk als een startup. Hoogveld signaleerde dat veel jonge bedrijven op een gegeven moment slachtoffer worden van hun eigen succes, doordat ze te hard groeien.

Hoogveeld geeft een aantal tips om bedrijven te helpen terug te gaan naar de beginperiode. "Wat je kunt doen, is een bepaald onderdeel binnen je organisatie apart zetten, als een soort mini-onderneming. Laat je medewerkers daar lekker pionieren", adviseert hij bijvoorbeeld.

Verder hadden we een gesprek met Febo-baas Dennis de Borst over zijn typische werkdag. Hij is altijd al voor 5.00 uur uit de veren om bij het verzamelen van de orders te zijn. "Dat zit er nou eenmaal in. Dat heeft mijn opa gedaan, mijn vader ook en zo werk ik ook", verklapte hij aan NUzakelijk.

En uit ons interview met caravanverkoper Jan van Zon bleek dat caravans en campers met kinderkamers en losse bedden booming zijn. Hij verbaast zich over de veranderde voorkeuren van de Nederlandse consument. "Het wordt steeds gekker", aldus Van Zon. "Groter, luxer, duurder. Tegenwoordig kan alles."