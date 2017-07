Madurodam bereikt fysieke grens groei: 'Wegzakken in nostalgie is geen optie'

Investeren in innovatie is het motto van het park dat deze maand zijn 65e verjaardag vierde. Van Dijk kan niet meer alleen leunen op de oudere generatie. Zij die naar 'Hollandse helden' op een schaal van 1 op 25 komen kijken om de heimwee naar vroeger te stillen.

"Wegzakken in nostalgie is geen optie", zegt hij. De nieuwe generatie wil meer dan alleen passief kijken naar poppetjes en huisjes. "De tijd van handjes in de zakken en nergens aankomen is voorbij. Mensen willen beleven, leren en interactie."

Madurodam werd in 1952 opgericht als themapark, monument voor oorlogsheld George Maduro en fondsenwerver voor goede doelen. Anno 2017 vervullen de BV en stichting achter het park deze functies nog steeds.

Het bedrijf telt 150 medewerkers en trekt jaarlijks zo’n 650.000 bezoekers, bijna de helft daarvan komt uit het buitenland. In totaal goed voor een omzet van rond de 12 miljoen euro. "Ons doel is om zeker 750.000 mensen te trekken. Onder de 500.000 is niet de bedoeling", aldus Van Dijk.

Dip

Madurodam beleefde in de jaren negentig een flinke dip. Het aantal bezoekers, destijds rond een miljoen per jaar, halveerde in 2011 onder invloed van een toenemend aanbod aan uitjes en attracties in Nederland.

"Bij de opening in 1952 was er De Pier in scheveningen en het Sprookjesbos in Kaatsheuvel. Dat was het dan wel. Nu zijn er foodtruckfestivals, 3D-bioscopen en achtbanen. Madurodam strijdt in de basis om de vrijetijdsbesteding van de consument. En de concurrentie is flink gegroeid."

Vernieuwing werd een must. Er was te weinig om 'mee te spelen' en hét verhaal van Madurodam werd niet duidelijk verteld. In 2011 ging het park bijna een half jaar dicht om dat te veranderen. "Mensen moesten weer trots worden op Madurodam."

Crux

De crux van innovatie zit voor Van Dijk, die in 2010 als directeur aantrad, in interactie en beleving. “Je kunt nu zelf de Oosterscheldekering sluiten, containers lossen in de haven van Rotterdam of kazen wegen in Alkmaar.”

Er zijn schermen met verhalen, er wordt gewerkt met licht, geluid, geur en kleur. Zo’n beetje elk jaar wordt een nieuwe attractie geopend. Denk aan de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572, het EK van 1988 en Nieuw Amsterdam over de Nederlandse wortels van New York.

In de kern blijft Madurodam echter de miniatuurstad van Nederland, oude dingen afbreken voor nieuwe plannen is daarom geen optie. Groei betekent fysieke uitbreiding. Om het hele jaar rond aantrekkelijk te blijven moeten meer delen van het park daarbij overdekt worden.

Bosjes

Aanvankelijk was het plan om Madurodam daarom uit te breiden met 4,5 hectare, daar is nu nog 0,6 hectare van over. Het College van Burgemeester en Wethouders keurde de plannen afgelopen donderdag definitief goed.

Een groep bewoners en partijen was niet blij met het feit dat de uitbreiding ten koste gaat van de achterliggende Scheveningse bosjes. "Onze plannen zijn bijgesteld op kleinere schaal, we kunnen de ruimtes realiseren die we voor ogen hebben. Daar is nu bovendien een breed draagvlak voor", zegt Van Dijk.

De directeur heeft bovendien toegezegd dat het park niet meer uitbreidt ten koste van het Scheveningse groen. Grootser wellicht wel. Tot 2020 wordt 45 miljoen euro gestoken in het park en in 2019 volgt weer een nieuwe publiekstrekker. "We willen zeker nog iets doen met water en met Michiel de Ruyter, maar we hebben nog geen knopen doorgehakt."