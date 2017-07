Wat moet de ondernemer weten over de douanekwestie met Brexit

Deze boodschap geeft Leon Kanters, hoofd van de Trade & Customs Group van KPMG Meijburg, mee aan ondernemers. “Op sommige punten is het wachten met de Brexit, maar op andere punten is het al wel duidelijk. Hier kun je wel iets doen.”

"Er wordt te veel gesproken over harde en zachte Brexit. Alleen op douanegebied heeft dat geen effect. Het VK zal nooit meer tot de interne markt komen. Douaneformaliteiten gaan er altijd komen. Dat is bij te veel mensen die niet in deze materie thuis zijn, niet bekend."

Kanters zegt zich vooral zorgen te maken over bedrijven die niet bekend zijn met de import- en exportregels. "Zo’n bedrijf kent de spelregels niet die van toepassing zijn op export en import. De ondernemer komt er dan te laat achter dat hij douanevergunningen nodig heeft en dat hij met veel meer kosten te maken krijgt."

Blootstelling

Kanters adviseert ondernemingen in kaart te brengen hoeveel blootstelling er nu eigenlijk is aan het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld door de intracommunautaire leveringen te inventariseren.

Vervolgens kan een ondernemer het zwartste scenario toepassen door de maximale douanetarieven en maximale afhandelingskosten toe te passen, zoals voor andere landen buiten de Europese Unie. Op deze wijze moet een ruwe indicatie ontstaan van wat een ondernemer kwijt zal zijn als het VK buiten de EU is.

De tweede stap is om te kijken waar op kan worden bespaard. "Stel je haalt producten uit China, die bewerk je in Nederland en verscheep je naar het Verenigd Koninkrijk. Dan betaal je twee keer importrechten. Maar er bestaan regelingen waarbij je onder schorsing van rechten goederen mag bewerken in de Europese Unie, dan voorkom je een dubbele heffing."

Een ondernemer die nu alleen maar kleine zendingen verstuurt, kan ook overwegen die te consolideren om de afhandelingskosten te minimalieren.