Qredits financiert meer ondernemers in eerste helft 2017

Over de eerste zes maanden van 2017 verstrekte de non-profitinstelling meer dan duizend nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro, meldt Qredits donderdag.

Vooral het aantal microkredieten, leningen tot 50.000 euro, nam toe. Hiervan werden er 40 procxent meer verstrekt in de afgelopen maanden.

Het aantal aanvragen voor kredieten steeg dit jaar ook met 50 procent. Qredits wijt dit onder meer aan de "positieve economische ontwikkelingen".

In 2016 verstrekte Qredits voor in totaal 42 miljoen aan zakelijke kredieten aan 1.750 startende en bestaande ondernemers.

Starten

Uit onderzoek van de instantie, in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, blijkt verder dat 76 procent van de ondernemers die een krediet bij Qredits ontving niet had kunnen starten zonder dat geld.

"Moeilijke toegang tot financiering is dan ook de grootste belemmering voor starters in Nederland", zegt Qredits. De instantie beweert ook dat het in de afgelopen jaren vijftienduizend banen heeft gecreëerd door startende ondernemers te helpen.

Qredits, die zichzelf de grootste alternatieve kredietverstrekker voor ondernemers in Nederland noemt, verstrekte sinds de start in 2009 in totaal voor ruim 200 miljoen euro aan kredieten. Het gaat om leningen van een maximum bedrag van 250.000 euro.