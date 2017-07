Beste terras van Nederland piekte op het juiste moment

Ingrid Kok van Brasserie Staverden, samen met Katherine Haklander-Timmers eigenaresse, legt aan NUzakelijk uit wat zij anders doen en hoe een ondernemer het terras beter kan maken.

Er is veel voorbereiding aan voorafgegaan, vertelt Kok. "Het is toch elke keer weer onze mensen trainen en opleiden." Ook de rapporten van eerdere jaren werden doorgesproken. "Je krijgt twee ‘mystery visits’. In dit geval hebben we een hoofdjury op bezoek gehad. Zij hebben ons op die manier beoordeeld met als eindresultaat: nummer één."

Pieken

De concurrentie is groot, legt de onderneemster uit. "Ik denk dat de eerste zeven wel erg dicht bij elkaar hebben gelegen. Op dat moment moet het totaalplaatje dus kloppen. Dat geldt voor al die zeven terrassen."

"Alleen je moet op het juiste moment pieken. Ik denk dat wij met het team daar keihard aan gewerkt hebben. Ook met het team van vrijwilligers om de moestuin en de kas en alles op orde te krijgen."

Service is één van de belangrijkste onderdelen van een goed terras. Bij Brasserie Staverden wordt met een team van in totaal dertig mensen gewerkt. "Het is gewoon belangrijk dat de medewerkers de gasten op de juiste manier weten te bedienen en van de juiste informatie voorzien. De kwaliteit en service staan voorop, ook vanuit de keuken."

Op het hoofdterras is ruimte voor 120 stoelen. Verder is er plek voor nog eens 65 stoelen bij het Pauwenterras, waar bijvoorbeeld bruiloften worden gehouden. In de serre staan 65 plekken en verder is er nog ruimte voor enkele tientallen stoelen. Als het druk is, gaat het om "een hele operatie", aldus Kok.

Goede banen

Om alles in goede banen te leiden, werkt de brasserij met oortjes voor het personeel om te communiceren. Dit is ook meteen het belangrijkste advies dat Kok kan geven aan andere ondernemers. "Met oortjes hou je de communicatie kort en kun je iedereen ook op afstand de informatie geven die op dat moment nodig is voor ons of voor de keuken."

"We zijn dit eigenlijk pas gaan gebruiken toen we een event hadden dat iets groter was en toen gingen we het ook gebruiken bij de bruiloften. Omdat dan bijvoorbeeld ik aan de ene kant stond en mijn collega aan de andere kant. En dan was het toch nodig dat we konden communiceren. En daarna zijn we het gaan doorzetten in de rest van het bedrijf. Je ziet dat het toch een goed effect heeft."