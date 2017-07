Febo: Consequent voor 5 uur opstaan

Wie: Dennis de Borst

Onderneming: Febo Beheer B.V

Werknemers: 160

Voor De Borst staat de ochtend altijd in het teken van de productie. Tot 04.00 uur ’s nachts kunnen ruim zeventig vestigingen hun orders plaatsen bij het hoofdkantoor. Die worden dezelfde dag vers geproduceerd en bezorgd.

De productie start om 6.00 uur in de centrale productiekeuken in Amsterdam-Noord. Om er vroeg bij te zijn staat De Borst om 4.45 uur op. Op vrijdag is dat zelfs 3.45 uur omdat er ook voor het weekend wordt geproduceerd.

's Ochtends worden de orders verzameld en de Amsterdamse ondernemer is daar het liefst zelf bij. "Dat zit er nou eenmaal in. Dat heeft mijn opa gedaan en mijn vader ook en zo werk ik ook." Uit de orders komt een totaal uit en die worden die ochtend geproduceerd.

Schipholkantoor

"Ik begin altijd op ons planningskantoor. Dat noemen we ons Schipholkantoor. Vanuit daar hebben we ook uitkijk over onze productie. Ik doe de hele orderverwerking en het indelen van routes en als dat klaar is, gaat de order richting de chauffeurs. Onze chef expeditie checkt dat en als het gecheckt is, kunnen ze wegrijden."

"Om een uur of 9.30 ga ik naar mijn echte kantoor, zeg maar, en dan beginnen de afspraken en de rest van de werkzaamheden."

Met een oud-franchisenemer doet De Borst het locatiebeleid, maar hij is verder ook bezig met de recepturen, de kwaliteit en bijvoorbeeld gesprekken met nieuwe kandidaten voor franchiselocaties. Ook de drive-throughs staan op het vizier van de ondernemer.

In december werd de eerste drive-through geopend in Oostzaan en eind mei de tweede in Wormerveer. Die zijn "zeer succesvol", zegt de ondernemer. In de drive-through van Oostzaan worden nu wekelijks zo’n 1.500 bestellingen gedaan. Meer van de helft van de omzet van deze locatie komt uit orders die vanuit de auto worden gemaakt. Een groeimarkt, concludeert De Borst.

Hype

"Het is meer dan wat we hadden verwacht. Het is echt een enorme hype. We zijn nu heel druk met andere drive-through locaties. Dat heeft een grote toekomst voor ons. Het wordt ook erg gewaardeerd door onze gasten." Dit en volgend jaar komt er nog een aantal bij.

Ook is het bedrijf de thuisbezorging verder aan het uitbreiden. Al langer bezorgt Febo aan huis in Amsterdam-Noord, maar ook in de rest van de hoofdstad komen speciale bezorgkeukens die alleen gaan produceren voor thuisbezorging.

Hoewel het nooit een doel is, groeit Febo op een gestaag tempo. Op het moment van het interview had Febo zeventig locaties, maar inmiddels is daar alweer één bijgekomen. Dertien locaties zijn in eigen beheer, bij de rest gaat het om franchisenemers. Dit jaar is er al een handvol nieuwe vestigingen bijgekomen.

Ook de nieuwe ontwikkelingen gaan snel binnen het bedrijf. Zo is De Borst bezig met snackmuren waar contactloos kan worden betaald, wil hij de snacks gezonder maken en probeert hij meer ‘het verhaal’ te vertellen van Febo als familiebedrijf.

"Het kost me veel tijd, maar het brengt me ook veel energie. Het is toch spannend als je bijvoorbeeld zo’n eerste drive-through opent. Wordt het wel een succes? Dat bleek wel heel snel overigens, dus dat geeft wel heel veel energie."

De Borst is meestal tot 16.00 à 17.00 uur op de zaak. "Maar thuis gaat het natuurlijk ook door met mailtjes. Drie keer in de week eindigt de dag op kantoor, maar de rest van de tijd kom ik thuis van afspraken onderweg."

Uitlaatklep

Sinds een aantal jaar heeft De Borst wat aanpassingen gedaan in zijn dag. Tien jaar geleden betrok Febo het nieuwe pand en de ondernemer deed zelf de bouwbegeleiding. "Elke dag was ik op de bouw. Dat bracht zoveel energie dat ik niet meer thuis kwam. Dan zat ik hier om 19.00 tot 20.00 uur ‘s avonds nog. En het was heel moeilijk om uit die sleur te komen. Toen ben ik gaan fitnessen."

“Met mijn personal trainer probeer ik gewoon even lekker mijn hoofd leeg te maken en aan mezelf te werken. Dat is ook belangrijk. Ik voel me ook veel beter daarna.” Naast de sportschool doet De Borst al sinds 2002 aan autosport. Inmiddels doet hij mee aan de Supercar Challenge en niet onverdienstelijk. Vorig jaar werd hij kampioen. Op het moment van schrijven deelt hij de tweede plek in de Supersport 1 Divisie.

"Dat is toch wel een fantastische uitlaatklep voor mij. En sinds de sportschool en alles eromheen ben ik ook beter gaan rijden. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik alleen maar aan het werk zijn."

Lees andere interviews in deze rubriek