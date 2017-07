Opnieuw minder coffeeshops, daling neemt wel af

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft de cijfers dinsdag bekendgemaakt. De meting wordt iedere twee jaar uitgevoerd.

De onderzoekers geven meerdere redenen voor de daling. Onder meer de aanpak van de gemeente Amsterdam en het zogeheten afstandscriterium, de minimale afstand tussen een wietzaak en een school, hebben eraan bijgedragen.

In totaal waren er eind vorig jaar 103 coffeeshopgemeenten. Het gemiddelde aantal inwoners per coffeeshop was 32.671.

Amsterdam

Amsterdam is de gemeente met de meeste coffeeshops ten opzichte van het aantal inwoners: één per 4.907. De hoofdstad is de enige gemeente waar het aantal inwoners per coffeeshop lager ligt dan vijfduizend.

In totaal telde Amsterdam in december vorig jaar 173 coffeeshops. Andere grote steden hadden er fors minder: Rotterdam 40, Den Haag 36 en Utrecht 10.

Zoetermeer had maar één coffeeshop voor alle bijna 125.000 inwoners.