Dit wordt de week voor ondernemers

Het aantal burgerinitiatieven in Nederland neemt flink toe. Burgers worden ondernemender en regelen steeds vaker zelf zaken als zorg en energie. Van maandag tot en met vrijdag vindt hierover een conferentie plaats in Utrecht, genaamd The XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons.

Wetenschappers en mensen uit de praktijk bespreken de ontwikkelingen en spelregels. Ook komen er voorbeelden aan bod vanuit de hele wereld, waaronder Nederlandse initiatieven zoals energiecoöperaties.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dinsdag twee onderzoeken over zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Het eerste richt zich op de financiële tevredenheid van zzp'ers, terwijl het tweede focust op de maatregelen die zelfstandige ondernemers hebben getroffen voor hun pensioen en eventuele arbeidsongeschiktheid. Ook heeft het CBS gekeken naar redenen van zzp'ers om dat juist niet te doen.

Mangrove

Op woensdag opent het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo de naar eigen zeggen grootste overdekte mangrove ter wereld. De mangrove wordt geopend door de Minister of State van Landbouw, Visserij, Bosbouw, Milieu en Duurzame Ontwikkeling van het Midden-Amerikaanse land Belize. Het project is namelijk geïnspireerd op de mangroves aan de kust van dit land.

De mangrove beslaat drieduizend vierkante meter en ligt onder een koepel met een hoogte van zestien meter. Het project heeft zo'n 5 miljoen euro gekost.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakt donderdag bekend hoe de woningmarkt zich in het tweede kwartaal van dit jaar ontwikkeld heeft.

In het eerste kwartaal is het aantal woningverkopen toegenomen met ruim 10 procent, maar de gemiddelde verkoopprijs steeg slechts licht. Huizen waren in het eerste kwartaal met 248.000 euro gemiddeld 1,1 procent duurder dan in het voorgaande kwartaal.

Beddenverkoper Beter Bed doet vrijdag een boekje open over de behaalde resultaten in het tweede kwartaal. In het voorgaande kwartaal boekte de onderneming meer omzet.

Nederland was goed voor een omzetstijging van 12 procent, dankzij het stevige consumentenvertrouwen. Maar ook in Duitsland, waar het beursgenoteerde bedrijf het al langere tijd lastig heeft, was sprake van een voorzichtige kentering.

Zelfsturend

Voor onze rubriek De werkdag van spraken we afgelopen week met Hartger Ruijs, oprichter en directeur van softwarebedrijf Computest. Ruijs wil zijn bedrijf zo zelfsturend mogelijk maken, zodat hij zijn eigen tijd kan indelen.

Sinds anderhalf jaar is het bedrijf opgedeeld in zelfsturende teams. Inmiddels zijn er binnen Computest twaalf groepen die als aparte bedrijfjes opereren. "Ik merkte dat managers steeds vaker beslissingen maakten die niet per se goed waren, maar werden gemaakt op basis van titel. Ik merkte ook dat de organisatie steeds logger werd. Ik zat constant in meetings om alles los te trekken", verklaart Ruijs.

Of er nou een zachte of een harde Brexit komt, Nederlandse bedrijven komen voor meer douanekosten te staan als het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie stapt. Die boodschap gaf Leon Kanters, hoofd van de Trade & Customs Group van KPMG Meijburg, afgelopen donderdag mee aan ondernemers. "Het VK zal nooit meer tot de interne markt komen. Douaneformaliteiten gaan er altijd komen", aldus Kanters.

Kanters adviseert bedrijven in kaart te brengen hoeveel blootstelling er nu eigenlijk is aan het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens kan een ondernemer het zwartste scenario toepassen door de maximale douanetarieven en maximale afhandelingskosten toe te passen. De tweede stap is om te kijken waar op kan worden bespaard.