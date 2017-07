MKB Doorstart hielp al 700 ondernemers met financiële problemen

De stichting is flink gegroeid. Naast Flevoland, waar MKB Doorstart werd opgericht, is de stichting nu actief in Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland. Het is de bedoeling dat er landelijke uitrol komt.

MKB Doorstart zorgt voor een verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning door bedrijven te koppelen aan deskundigen. Dat kunnen financiers, juristen, coaches of bedrijfsadviseurs zijn.

"Veel ondernemers delen hun probleem te laat", zegt Jacqueline Zuidweg, een van de oprichters van MKB Doorstart. "Wij kunnen helpen in een vroeg stadium, op het moment dat er nog geen schulden zijn."

Ook zijn veel ondernemers onbekend met bepaalde vormen van financiering, stelt Zuidweg. "Of ze hebben niet het netwerk dat ze kan koppelen aan bijvoorbeeld een informal investor. Wij hebben dat wel."

MKB Doorstart ontvangt onder meer steun van Instituut Gak en provincies en hulp voor ondernemers is daardoor gratis. "Als je ziet dat we al een paar honderd mensen per jaar kunnen helpen in Flevoland, gaan we straks landelijk misschien wel richting de vijfduizend", aldus Zuidweg. "Maar zover zijn we nu nog niet." De komende tijd wordt onder meer gewerkt aan verbetering van de website.