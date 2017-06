'Inspectie verdenkt 400 transportbedrijven van oneerlijke concurrentie'

Deze ondernemingen zouden frauderen met rij- en rusttijden, wetten en regels ontduiken en personeel uitbuiten, laat ILT aan actualiteitenprogramma EenVandaag weten.

Er zijn vorig jaar 731 transportbedrijven door ILT onderzocht. Dit leidde bij 329 ondernemingen tot een waarschuwing of boete. In 2015 ging het nog om 269 sancties na onderzoek van 610 bedrijven.

Boetebedrag

Ondanks de toename in sancties, daalde het totale boetebedrag wel. Vorig jaar heeft ILT voor 2,8 miljoen euro aan boetes opgelegd. Dit komt onder meer doordat het maximale boetebedrag voor kleine transportbedrijven is verlaagd.

Ook het aantal gevallen van fraude is gestegen. Vorig jaar ging het om 56 kwesties, tegen 22 in 2015, meldt de actualiteitenrubriek.

Ook het instrument zware handhaving voor "notoir slechte bedrijven" is vorig jaar flink vaker ingezet: in 2016 negentig keer en 53 maal in 2015.

Wedloop

De inspectie constateert een "wedloop" tussen de bedrijven en toezichthouders. Het zou ILT veel moeite kosten om toezicht te houden.

"We lopen steeds achter de feiten aan", zegt hoofd handhaving bij ILT Frank Schouwaert tegen EenVandaag. "We vinden steeds nieuwere vormen van manipulatie. En als we ergens een vinger achter krijgen, dan is de sector in staat weer nieuwe vormen van manipulatie te vinden."

Software

Zo wordt software van vrachtwagens gemanipuleerd, zodat chauffeurs de mogelijkheid hebben om zich niet aan de wettelijke rij- en rusttijden te houden.

Ook wordt er gefraudeerd met de persoonlijke chauffeurspassen die nodig zijn om een digitale tachograaf te gebruiken. De passen worden soms aan elkaar doorgegeven.