Hogere afzetprijzen voor Nederlandse industrie in mei

De totale prijsstijging is kleiner dan een maand geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In de basismetaal stegen de prijzen het hardst in de laatste twaalf maanden. Door een grotere vraag en lage voorraden namen de prijzen toe met ruim 14 procent. Producten van de aardolie-industrie waren in mei ruim 11 procent duurder dan in mei 2016. Een maand eerder was de prijsstijging nog bijna 32 procent.

De prijzen van de producten van de chemische industrie waren 10 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in deze bedrijfstak hangt een hogere afzetprijs samen met een hogere olieprijs.