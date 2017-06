Eindhovens bedrijf werkt aan zonneauto

Het bedrijfje van oud-studenten die eerder namens de Technische Universiteit Eindhoven meededen aan de bekende race met door zonne-energie aangedreven voertuigen in Australië, bracht de plannen donderdag naar buiten. De auto kan al direct gereserveerd worden, voor een prijs die begint bij 119.000 euro exclusief btw.

Hoe de wagen er precies uit komt te zien wordt alleen pas later bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de zonnecellen worden verwerkt in het dak van de auto. De productie zal samen met partners uit de industrie worden uitgevoerd en begint naar verwachting in 2019. Van het eerste model, de Lightyear One, wordt in eerste instantie slecht een klein aantal geproduceerd.