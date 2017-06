'Nederlands bedrijf Harver haalt 8,1 miljoen dollar op'

Dat meldt Emerce donderdag.

Het groeigeld - omgerekend 7,3 miljoen euro - is afkomstig van de Amerikaanse investeerdersgroep. Harver is een Amsterdamse startup, die cv's overbodig wil maken.

Hiervoor maakt de onderneming gebruik van zijn recruitmentplatform TalentPitch. Het opgehaalde geld is bedoeld om dit platform wereldwijd uit te rollen. Op basis van onder meer de werkervaring en persoonlijkheid van een sollicitant kan TalentPitch voorspellen of de kandidaat goed past binnen een bedrijf.

Wanneer een sollicitant is aangenomen, blijft het programma nog een jaar lang data over de werknemer verzamelen. Deze gegevens gebruikt het bedrijf om in de toekomst extra accurate voorspellingen te doen. Het platform biedt ook tests, waarmee werkzoekenden kunnen achterhalen welke bedrijven bij hen passen.

Harver heeft grote klanten, waaronder Netflix, Booking en Randstad. Het bedrijf heeft klanten in dertien landen en selecteert sollicitanten in 42 talen. In totaal heeft Harver nu 11,4 miljoen dollar (10,2 miljoen euro) aan investeringsgeld opgehaald.

De drie jaar oude scaleup heeft zo'n tachtig werknemers en kantoren in Londen, Amsterdam en Colombo. Met het openen van een kantoor in New York hoopt het bedrijf het startschot te geven voor de verovering van de Amerikaanse markt.