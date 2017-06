Hoe je als oudere werknemer je ondernemersmentaliteit 'wakker kust'

Leni Minderhoud, auteur van het donderdag verschenen boek Van werknemer naar ondernemer. De winnaarsformule voor vrij ondernemen waagde de sprong op haar 52e.

Na een carrière als financieel specialist bij bedrijven zoals Shell en Delta Lloyd, coacht ze nu beginnende ondernemers en zzp'ers. Velen zijn van haar eigen leeftijd.

"We zijn in Nederland te lang betutteld met de zekerheden van de verzorgingsstaat", zegt Minderhoud. "De tijden zijn veranderd. Ook de oudere generatie kan vaker het heft in eigen handen nemen door te gaan ondernemen."

Maar als je jarenlang met een vast contract hebt gewerkt, is dat vaak lastig. "Vaak weten mensen niet goed waar ze aan beginnen. Ondernemen vraagt om een andere mentaliteit", weet Minderhoud.

In haar boek geeft de auteur daarom handvatten om af te rekenen met alle 'beren op de weg' van het ondernemerschap. "Ik heb een speciale formule ontwikkeld die mensen met interesse om te gaan ondernemen kunnen volgen."

Want ondernemen is spannend. "Het gaat gepaard gaat met angst, onzekerheid en vooroordelen over wat ondernemen eigenlijk is", zegt Minderhoud. "Ja er zijn risico's, maar ik heb ontdekt dat ondernemen enorm leerzaam is en voldoening geeft en vaak meer zekerheid biedt dan loondienst."

Minderhoud geeft vier adviezen over hoe je vanuit loondienst de sprong naar ondernemen kunt maken. "Met mijn boek wil ik die ondernemersmentaliteit wakker kussen."

Je kunt het leren

"Ik ben van mening dat je ondernemen kunt leren. Je moet het zien als een vaardigheid en daar hoef je niet mee geboren te worden. Je moet natuurlijk wel beseffen dat je niet alles alleen kunt doen, je hebt competenties. In het ene ben je goed, het andere minder. Daarom is het belangrijk om samen te werken met mensen die verschillende competenties hebben.

Bovendien heb je een andere mindset nodig dan die misschien gebruikelijk is voor een werknemer. Het is heel erg belangrijk om een positief doel te koppelen aan het feit dat je gaat ondernemen. Veel zzp'ers worden bijvoorbeeld op één hoop gegooid, omdat zij zouden ondernemen uit noodzaak. Dat is maar een heel klein deel van de motivatie. Want zij die geen interesse in het ondernemen hebben, zullen er niet aan denken om de sprong te wagen."

Kies een positieve drijfveer

"Als je de juiste drijfveer kiest om te ondernemen, dan zul je veel meer doen dan je zelf voor mogelijk hield. Ik heb hele introverte mensen zo zien pitchen op het podium. Voor mijzelf geldt dat ik heb geleerd dat je ook goed kunt leven met minder salaris dan voorheen, met name in het begin. Dat heeft weer te maken met het kiezen van de juiste drijfveer voordat je gaat ondernemen.

Die positieve drijfveer stoelt op de vraag waarom je gaat starten. Geef betekenis aan je onderneming door een bepaalde bijdrage die je wilt leveren aan de maatschappij of een missie die je hebt. Hiermee kun je veel gemakkelijker over allerlei drempels heen stappen en leg je een betere connectie met je klant. Blijf dus vooral niet hangen in het feit dat je onderneemt uit noodzaak."

Zoek je doelgroep

"Veel beginnende ondernemers trappen in de valkuil dat ze een dienst of product eerst helemaal uitdenken voordat ze de markt opgaan. Ze betrekken hun netwerk en (potentiële) klanten niet bij dit proces en komen er dan vaak te laat achter dat hun idee eigenlijk niet werkt. Je moet je idee testen op je doelgroep om te kijken of iets werkt. Voor wie los je welk probleem op?

Bij het kiezen van een doelgroep en dienst is het aan te raden om iets te kiezen waar je zelf affiniteit mee hebt en dat past bij je drijfveren. Als je een idee in samenspraak met je netwerk en toekomstige klanten ontwikkelt, weten zij ook meteen dat je ermee bezig bent. Zo doe je meteen een stukje marketing."

Verdiep je in ondernemen

"Het klinkt als een open deur, maar het is belangrijk om je te verdiepen in een carrière als ondernemer. Zeker voor diegenen die heel lang in loondienst hebben gewerkt. Volg cursussen, praat met bestaande ondernemers, lees boeken en blijf leren. Stap uit je comfortzone, want dat is je grootste leermeester. Je kunt veel meer dan je denkt en ooit voor mogelijk hield. Dat weet ik uit eigen ervaring.

Mijn favoriete ondernemersboeken zijn onder meer: Wie heeft mijn kaas gepikt? van Spencer Johnson over omgaan met verandering. Ook Je tweede carriere van Donald Suidman is een goed boek dat gaat over nieuwe carrièrekansen als ondernemer. Tot slot een boek over drijfveren van Roman Krznaric: How to Find Fulfilling Work."