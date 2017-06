DJM Bedrijfsdiensten: 'Leeftijd zegt niet zoveel over kwaliteit'

Maar bij het Deventer schoonmaakbedrijf DJM Bedrijfsdiensten maken al deze maatregelen niet uit. Daar werd het minimumjeugdloon ruim twee jaar geleden al afgeschaft. Sindsdien verdienen ook jongere medewerkers, die bewezen hebben het werk aan te kunnen, een volwassen loon.

NUzakelijk spreekt met Stanley Ter Wal, operationeel directeur van het concern, over de resultaten.

Heeft het jullie gebracht wat jullie ervan verwacht hadden?

"Wij hadden gedacht dat studenten nu bij ons in de rij zouden staan om bij ons te komen, maar dat viel een beetje tegen. Dat heeft er ook mee te maken dat wij er niet mee te koop lopen. We wilden het eigenlijk ook bij ons zelf houden, maar het is toen in de pers gekomen doordat een vakblad het had doorgestuurd naar de NOS.

Als je vraagt of we er meer personeel aan over hebben gehouden? Nee dat kan ik niet zeggen. Het blijft nog steeds een branche die wat onbekend en dus onbemind is. We zijn wel heel blij dat we het gedaan hebben."

Heeft het veel gekost?

"Het is op zich een kostbaar iets geweest. We hadden enkele tientallen mensen in dienst die in die groep vielen. Als je een bedrijf hebt dat rekent op een percentage jeugdigen, dan zouden de gevolgen groter zijn geweest. Maarja, het kost inderdaad een paar centen. Alleen het gaat om principes hé? Die mogen ook soms een beetje kosten. Dat is niet erg."

Maar was het zakelijk ook een goede beslissing?

"Tuurlijk, puur zakelijk gezien is het een domme beslissing als je in een redelijke vechtmarkt het onderscheid wil maken. Maar leeftijd zegt niet zoveel over de kwaliteit van mensen. Na een jaar leren kun je in principe gewoon dezelfde prestatie leveren als elk ander, dus dan moet je ook gewoon hetzelfde beloond worden."

Heb je wel iets gemerkt bij de huidige werknemers? Enkele tientallen mensen kregen dus een forse loonsverhoging.

"Die waren natuurlijk heel erg in hun nopjes ermee. Maar zoals ik net zei, het effect dat mensen het nieuws verspreidden en bij ons wilden komen werken, bleek wat ingewikkelder."

Jullie hebben er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven?

"Nou, we hebben er niet echt mee geadverteerd. Wel eens op Facebook, want je hoopt toch op die doelgroep. Maar we zijn bijvoorbeeld nog niet bij hogeschool Saxion geweest om flyers op te hangen. Toevallig hebben we net een autoreclame gemaakt, maar dat is voor het eerst dat we er zelf over beginnen. We hopen dat we zo de goede mensen aan ons kunnen binden.

Komt ook omdat we nog redelijk aan mensen kunnen komen hoor. Maar we willen wel graag die studenten aan ons binden. Het voordeel daarvan is dat die een jaar of drie, vier of vijf blijven en dan heb je weer verversing van het personeel. In hun beste tijd kun je gebruik van ze maken. En dat is heel prettig. Zij een mooi bijbaantje bij de studie, wij een gemotiveerde medewerker."

Waarom gebeurt dit niet bij andere bedrijven?

"In de schoonmaakbranche calculeren met name de grotere bedrijven bij bijvoorbeeld Europese aanbestedingen een percentage jeugdigen in. Die zijn daar echt van afhankelijk en daar is het tarief ook op gebaseerd. Wij hebben altijd gezegd dat we niet kunnen beloven dat we jeugdigen kunnen vinden en daarom een volwassen tarief moeten rekenen. Bij die bedrijven is het echt strategie om jeugdigen te vinden.

Nou, ik geef het je te doen. Zelfs als je niet het jeugdloon betaalt, is het moeilijk om mensen aan je te binden. Dat heeft ook als gevolg dat die mensen na de tijd moeten praten met hun opdrachtgevers over de tarieven.

Bij andere bedrijven gaan ook de grote getallen tellen. Als wij het hebben over tientallen mensen, dan hebben zij het misschien over duizend mensen. Dan is het natuurlijk wel kostbaar. Alhoewel, als je het eenmaal doet, dan wen je ook aan die kosten. Ik denk dat over een jaar of vijf à zes het geen onderwerp meer is."

