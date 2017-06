Industriesector sterk vertegenwoordigd op lijst innovatieve mkb'ers

Ook ondernemingen uit de sector gezondheid en de creatieve industrie komen veel voor op de lijst, maakt de Kamer van Koophandel (KvK) dinsdag bekend.

Regionaal gezien presteert de provincie Noord-Holland sterk. De lijst telt 22 bedrijven uit Noord-Holland. Noord-Brabant en Zuid-Holland volgen met respectievelijk 21 en 15 bedrijven.

De MKB Innovatie Top 100 wordt jaarlijks samengesteld. Dit jaar waren er in totaal driehonderd inzendingen, waaruit een panel van deskundigen een selectie heeft gemaakt. Bij de beoordeling speelden criteria als impact op de branche, groeipotentie en originaliteit een rol.

In september maakt een jury bekend welke notering de bedrijven in de top honderd precies krijgen. De nummer één krijgt echter geen prijs. Volgens de KvK is "de kracht van het initiatief te laten zien waartoe het Nederlandse mkb in staat is".