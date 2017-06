"Het is uniek snel gegaan", vertelt Henk van Koeveringe, de ondernemer achter de crowdfundactie die werd gehouden om de financiering op te halen. En net zo belangrijk, het project is ook binnen het budget gebleven.

In 2015 werd binnen drie maanden tijd een bedrag van 10,6 miljoen euro opgehaald voor een verbouwing van het ziekenhuis. Hiermee was het de meest succesvolle crowfundingactie van dat jaar. In totaal was 20,6 miljoen euro nodig. De andere helft is gefinancierd door de Rabobank.

Om zo snel klaar te zijn, moest alles meezitten. Het gaat om een ingewikkeld proces, legt Van Koeveringe uit. "Om te beginnen moesten we het ziekenhuis kopen. Om een ziekenhuis te kopen zijn er heel veel regels in Nederland waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken of er niet een koper is die er meer voor wilt betalen. Dat is niet verkeerd, maar het duurt wel even."

'Supermedewerking'

Verder is er "supermedewerking" nodig geweest van de gemeenten voor de vergunningen. De werknemers van bouwbedrijven Bouwgroep Peters, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en Delta-Wisse Techniek (DWT) moesten regelmatig ’s avonds en in het weekend doorwerken om het project binnen de gestelde tijd te realiseren.

Van Koeveringe heeft een achtergrond in vastgoed. De ondernemer is oprichter van Roompot Vakanties en heeft nu een beleggingsonderneming waarmee voor honderden miljoenen aan onroerend goed is gefinancierd.

Hij besloot het project op zich te nemen na de financiële problemen bij het ziekenhuis. Zo leed het ziekenhuis een aantal jaren verlies en was het eigen vermogen zelfs negatief. Plannen voor een verbouwing waren financieel moeilijk rond te krijgen.

Toen vatte de Zeeuwse ondernemer het idee op om met een crowdfundingcampagne de financiering bij elkaar te verzamelen. "Enerzijds wordt zo het risicodragend vermogen bij elkaar gedragen voor de verbouw. Anderzijds, werden mensen gecommitteerd bij het ziekenhuis. Want als je er een klein aandeel in hebt, heb je er een ander gevoel bij."