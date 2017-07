Computest: 'Ik heb mezelf vrijgespeeld van operationele taken'

Wie: Hartger Ruijs

Bedrijf: Computest

Werknemers: 110

Hartger start de dag met zijn drie kleine kinderen rond 07.45 uur. "Elke dag ga ik met ze ontbijten. En als het lukt, breng ik ze naar school. Ik woon ook in Zoetermeer, dus het duurt niet lang om op kantoor te komen." Rond 08.45 komt Ruijs op kantoor aan.

In de ochtend start hij op dinsdag en donderdag met een algemene vergadering bij het kanban-bord. Ongeveer een half uur lang worden ideeën en proposities besproken en wordt de voortgang van huidige projecten besproken.

"De vraag is of iemand wel de goede richting opgaat", legt Ruijs uit. "Dat bord is echt een ideeënbord. Je kan het idee verkennen en dan komt daar uit hoeveel het idee gaat kosten en opleveren. Daarna gaat het in ontwikkeling en gaat het naar de teams zodat zij ermee kunnen werken."

Twaalf groepen

Ruijs heeft zijn bedrijf, dat hij in 2005 oprichtte, sinds anderhalf jaar opgedeeld in zelfsturende teams. Inmiddels zijn er twaalf groepen die als aparte kleine bedrijfjes fungeren met bijvoorbeeld hun eigen sales en een eigen winst- en verliesrekening.

De ondernemer kwam tot zijn beslissing nadat het bedrijf steeds groter was geworden en het management belangrijker werd. "Ik merkte dat managers steeds vaker beslissingen maakten die niet per se goed waren, maar werden gemaakt op basis van titel. Ik merkte ook dat de organisatie steeds logger werd. Ik zat constant in meetings om alles los te trekken."

Toen adviseurs hem voorstelden om een operationeel directeur aan te nemen zodat Ruijs zelf meer met de commercie bezig kon zijn, besloot hij het over een andere boeg te gooien. "Dat was voor mij het moment om te zeggen: 'dit wil ik niet'". Uit verschillende theorieën heeft hij toen ingrediënten gepakt om het bedrijf zelfstandiger te maken.

Dagelijkse bedrijfsvoering

Gevolg is dat hij zelf niet meer nodig is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. "Ik heb mezelf redelijk vrijgespeeld van operationele taken bij Computest. Als het normaal gaat, kan ik zelf zoeken wat ik ga doen. Ik zou natuurlijk vrij kunnen nemen, maar dat ligt niet in mijn aard. Ik pak altijd dingen op of probeer dingen te optimaliseren en ik ga natuurlijk naar de grotere klanten."

"Als ik geen afspraken met klanten heb, probeer ik met etenstijd bij de kinderen thuis te zijn. Om 07.30 uur liggen de kinderen op bed en dan werk ik nog even door tot half elf."

Ruijs ervaart de huidige opzet met zelfstandige teams niet per se als rustiger voor hemzelf als ondernemer. "Mensen doen het natuurlijk altijd anders dan jij. Ik moet heel vaak mijn mond houden om mensen het ook zelf te laten organiseren. Het allermoeilijkste is om niet constant te willen sturen."

