Omzet Europese webwinkels gestegen naar 530 miljard euro

Dat blijkt uit een rapport van Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie voor e-commerce.

Het Verenigd Koninkrijk (33 procent) vertegenwoordigt het grootste aandeel van de Europese e-commerce markt. Ook is het percentage consumenten dat online winkelt het hoogst in het Verenigd Koninkrijk (87 procent), gevolgd door Denemarken (84 procent) en Duitsland (82 procent).

In Roemenië, Macedonië en Bulgarije wordt het minst online gewinkeld. Desalniettemin was de groei in e-commerce het afgelopen jaar het grootst in Centraal- en Oost-Europese landen. In Roemenië steeg de omzet met 38 procent, in Slowakije en Estland met 35 procent, in Oekraïne met 31 procent en in Polen en Bulgarije met 25 procent.

Verder bestelde 33 procent van alle online shoppers iets uit een ander land, waarbij Luxemburg, Rusland en Zwitserland de populairste buitenlanden waren om iets te kopen.

Jonge generatie

Het doen van online aankopen is het populairst bij de jongere generatie. Twee derde van de 16- tot 24-jarigen koopt regelmatig iets online, tegenover een derde van de 55- tot 74-jarigen.

Het rapport benoemt ook enkele ergernissen van mensen die online aankopen doen. De drie belangrijkste klachten gaan over de leveringssnelheid, technische problemen en beschadigde aankopen.

Het aantal bedrijven met meer dan tien werknemers dat een website heeft, steeg van 67 procent in 2010 naar 77 procent in 2016. Toch verkoopt slechts 18 procent van alle bedrijven zijn product(en) via de website.